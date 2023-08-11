馬國畢酒駕遭逮！道歉「做了不可原諒的事」 《市井》戲分照常播
藝人馬國畢今（11）日凌晨1點多開車行經台北市建國南路匝道口時，遇上轄區警方臨檢，經酒測後超標達0.32，他當場有喝酒，接著被警方逮捕送辦，今天中午台北地檢署複訊，馬國畢面對媒體，雙手合十說了4次對不起，還鞠躬道歉，之後則是在臉書發文致歉，經紀公司也發出聲明，提到馬國畢在八點檔《市井豪門》戲分，會按照安排持續演出。
記者吳雨婕/綜合報導
馬國畢在酒駕遭逮捕後，中午在台北地檢署接受複訊後，馬國畢在現場鞠躬道歉，連說4次對不起，稍後，他則是在臉書發文：「真的非常非常非常的對不起！我做了這樣不可原諒的事情，不該喝了酒開車的，很懊悔自己的行為，身為公眾人物，沒有自律以身作則，我會徹底反省自己，保證不再犯！」
馬國畢所屬的鳳凰藝能則是回應：「馬國畢酒駕，他需要面對法律的裁罰，他也深深感到愧疚與自責，做了不好的示範！在八點檔《市井豪門》戲劇部分，仍會照劇情安排持續演出！」經紀公司也代為解釋馬國畢酒駕原因：「他們聚餐完有休息2至3小時，想說應該退酒了......才開車回家，沒想到身體酒精還沒揮發。」
※【NOWnews 今日新聞
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