租大樓當毒品分裝據點、找青少年當外送員　北市警破獲逮5人送辦

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警方查出，有毒品前科的21歲劉姓男子涉嫌教唆少年兜售毒品咖啡包，並與4名同夥承租新北市中和區某大樓內的住家當毒品咖啡包分裝場所，平時會藏匿在屋內吸毒。
警方埋伏多日掌握相關證據，日前見時機成熟，派員前往搜索，逮捕劉男等5人，並在屋內搜出果汁包111包、有毒品成分不明粉末43公斤、封膜機2台、毒品分裝器具1批、子彈38顆等物。
警方說，劉男等人把果汁粉加入毒品咖啡包內，以1包新台幣300元對外兜售，因價格低廉，加上暑假期間，研判要把毒品咖啡包賣給青少年牟利，為規避查緝，劉男等人每2個月就會更換據點。
警方詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把劉男等5人移送新北地檢署偵辦。
北市刑大指出，新興毒品常摻雜果汁粉、咖啡粉，會以各類型卡通圖案當外包裝標誌，就是為引發青少年好奇心進而購買施用毒品咖啡包，但毒品因內含毒品種類不明，混用後致死性高，呼籲民眾別因好奇施用，會持續積極查緝各類型販毒管道。（編輯：李錫璋）1120812
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