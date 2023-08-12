NBA名人堂／與雙星引領國際球員挑戰聯盟的浪潮　Gasol：備感榮幸

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「這一屆名人堂，對於歐洲籃球和國際籃球來說都是一項令人難以置信的成就。」Gasol在受訪時至這樣說道，「自從我們剛開始在NBA打球以來，這項運動就已經發取得了很大的發展。我們則將國際籃球提升到一個更高的水平、並為此感到驕傲，也為目前的球員接力將比賽提升到另一個水平而感到自豪。」
談到與兩位同時代的歐洲籃球好手一起進駐奈史密斯名人堂，Gasol表示自己感到十分榮幸，也坦言很難想像這一刻的發生，「這能夠激勵其他熱愛籃球的孩子，無論是男孩、還是女孩，他們會夢想自己也能做到，這是我最讓我興奮的部份。」
Gasol於2001年開始自己的NBA職業生涯，並為曼菲斯灰熊、洛杉磯湖人、芝加哥公牛、聖安東尼奧馬刺和密爾瓦基公鹿等隊效力了18年。2009年和2010年，他隨湖人2次奪得總冠軍。
「當我來到美國時，人們對我抱有很高的期望。我只是想讓我的國家感到自豪。 」Gasol表示自己一直都想成為名人堂的成員，並為此盡力做到最好，成為一名出色的隊友，贏得冠軍。「如果你真的做到了這些事，那一切都將水到渠成。」
Parker將成為第一位入選奈史密斯名人堂的法國球員，他也是2001年選秀班底的一員，他在聖安東尼奧馬刺度過了職業生涯的大部分時間，隨隊贏得了4次總冠軍（2003年、2005年、2007年、2014年） ，成為偉大王朝的一部份。
對於自己生涯的榮耀時刻，Parker感性地說，「這是一次讓人難以置信的旅程，我從不把這當成理所當然的，並且感到非常幸運。一路上很多人幫助了我，所以讓我們享受這一刻吧。看到國際籃球浪潮襲來太酷了，我們是第一波NBA球隊開始信任能在自己球隊成為軸心的國際球員。」
Nowitzki於1998年進入NBA，並在達拉斯小牛隊（現獨行俠）度過了整個職業生涯，他在2011年幫助球隊拿下隊史首冠，並獲得總冠軍賽MVP。他還是2007年的NBA年度MVP，生涯14次入選NBA全明星。
「我的籃球生涯不會再有任何其他更棒的事發生了，名人堂就是巔峰，這就是我人生第一階段的結束。」Nowitzki若有所思地說道。那確實是一個時代的結束。