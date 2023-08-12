籃球名人堂／Wade入選名人堂詹皇轉發影片！高喊「熱火國度」
美國職籃NBA2023籃球名人堂頒獎典禮將在13日舉行，熱火名將Dwyane Wade提到自己入選備感榮耀，他說：「這我是熱火隊史第一人入選，這對我來說意義重大。」「閃電俠」Dwyane Wade曾跟「詹皇」LeBron James、「龍王」Chris Bosh曾合體組「熱火三巨頭」，一起拿下2座NBA總冠軍，創立熱火王朝，LeBron James也在個人推特轉發影片，寫下「熱火國度！愛你、兄弟」。
記者吳政紘/綜合報導
兩人曾一起拿下2座總冠軍，當然Dwyane Wade曾在早期就跟Shaquille O'Neal連線，一起拿下2006年總冠軍，這也是熱火隊史首冠。
由於Dwyane Wade在芝加哥長大，他曾短期回到公牛隊效力，他也曾到騎士隊跟LeBron James再度聚首，並回到熱火退休，他也被喻為是隊史最偉大球星。
Dwyane Wade2006年曾助熱火奪冠，他回憶道：「2006年，那是我第一次要去做很多事情，對球隊而言，那也是第一次。一開始，大家的目標並不一致。但那時候我有一個目標，我想要以冠軍的身份被記住。2006年的時候，我才24歲，我有機會去實現那個目標。」
身為好友、隊友、麻吉，LeBron James表示：「我知道你將作為籃球運動員進入名人堂，但更重要的是，你身為一個男人、父親、商人所做的事情，已經超越名人堂。」