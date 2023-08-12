鬼門快開了！今年鬼月「非常兇」　3星座被點名：個性不改恐出事

鬼門開有13大禁忌！拍照撞「極陰時刻」恐卡到陰　運勢低迷還破財

▲農曆7月1日的開始，傳統習俗上為「鬼門開」的時機，是充滿禁忌的月份。（圖／shutterstock）
▲農曆7月1日的開始，傳統習俗上為「鬼門開」的時機，是充滿禁忌的月份。（圖／shutterstock）

記者鍾怡婷/綜合報導

下週三（16）日是農曆7月1日的開始，傳統習俗上為「鬼門開」的時機，是充滿禁忌的月份，加上今年2023年恰好是60年一次的極兇「黑兔年」，命理專家楊登嵙老師也特別提醒，鬼門開的月份出遊要注意13大禁忌，尤其鬼月夜間陰氣相當重，包括拍照、慶生都應該選在早上進行，否則當心卡到陰害運勢下滑。

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1、不晚上出遊：鬼月是炎炎夏日，很多人都會規畫山上或海邊避暑，但在晚上的時候還是避免荒郊野外出遊，因為那些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

2、不到危險水域：鬼月正值暑假，是戲水的好時機，但千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以「抓交替」投胎轉世。

3、不釣魚：不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚。

4、不拍肩膀：每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，最好叫綽號或代號，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會卡上身。

5、不吹口哨：不可以吹口哨，尤其在晚上出遊時，好兄弟以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

▲專家提醒，鬼月在家中、飯店，都要注意避免誤犯禁忌。（示意圖／取自unsplash）
▲專家提醒，鬼月出遊要注意避免誤犯禁忌，否則當心卡到陰害運勢下滑。（示意圖／取自unsplash）
6、不晚上唱歌鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響，很容易引來好兄弟，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出聲音。

7、不晚上拍照：鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣會逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，假如真的拍到了很有可能招來厄運。

8、不搭末班車農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。

9、不靠牆行走
避免靠牆行走，牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，所以鬼月期間盡量不要靠牆行走或休息。

10、不吃祭祀品：鬼月外出時如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，因為這樣是跟好兄弟搶食物，會招來厄運。

11、不晾衣服在陽台：鬼月出差、旅遊時不免要自己手洗衣物，但記得千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，會引來陰邪霉運。

12、不披頭散髮不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當成是「同類」。

13、不晚上慶生：有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，可別挑晚上，不然可能會多好兄弟幫你慶生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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