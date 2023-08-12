蕭薔深夜打給他！對話內容全曝光　黃韻玲是牽線人

Hit Fm聯播網攜手葛大為推出《同行相記》第二季，這周來賓是台北流行音樂中心董事長、金獎音樂製作人黃韻玲以及金曲獎最佳製作人陳建騏，這集主題以製作人的角度來看歌詞在華語歌曲的獨特性。葛大為與黃韻玲分享當年合作蕭薔專輯的趣事，提到曾在晚上11點接到蕭薔來電，讓他驚喜不已。
記者吳雨婕/綜合報導
黃韻玲提到，詞曲創作在每個時代都有不一樣的變化，以前寫歌會有一個「最高指導單位」，可能是唱片公司老闆、高層等等，會先把專輯調性跟主軸定稿，再由唱片企畫或A&R來進行製作，主要都是唱片公司內的部門來執行；現在不一樣，歌手或唱片公司會發包給想合作的音樂人、製作人來做專輯，所以專輯的製作過程有更多面向的發展。
黃韻玲也好奇，對作詞人葛大為來說，以前寫歌詞跟現在有不一樣嗎？葛大為說，早期當然就是唱片公司主導一切，因為以前公司著重在歌手的視覺包裝以及想要的宣傳效果上呈現，所以歌詞會配合修改，製造成賣點；而現在創作歌手對音樂的主導性強，現在很多時候都是跟歌手或製作人直接去溝通，比較少透過唱片企畫或宣傳來討論。
葛大為也提到，不過也有例外，他想起以前跟黃韻玲合作過蕭薔的專輯，黃韻玲擔任蕭薔的製作人，有一天晚上，黃韻玲就說要跟葛大為通電話討論一下歌詞，但沒想到是歌手本人要跟他通電話，所以他在晚上11點接到蕭薔來電，蕭薔提到她對於歌詞的想法，也想知道葛大為作詞的故事，蕭薔希望透過來電可以更清楚歌詞的情感，這樣錄音才會更投入，當時很少有歌手會主動這樣子做，讓葛大為非常驚喜。