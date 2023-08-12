周幼婷與藍正龍結束9年婚！離婚後首度發文　曬自拍燦笑曝近況

蕭薔深夜打給他！對話內容全曝光　黃韻玲是牽線人

▲葛大為（中）分享當年與黃韻玲（右）一起製作蕭薔專輯的趣事。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲葛大為（中）分享當年與黃韻玲（右）一起製作蕭薔專輯的趣事。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者吳雨婕/綜合報導

Hit Fm聯播網攜手葛大為推出《同行相記》第二季，這周來賓是台北流行音樂中心董事長、金獎音樂製作人黃韻玲以及金曲獎最佳製作人陳建騏，這集主題以製作人的角度來看歌詞在華語歌曲的獨特性。葛大為與黃韻玲分享當年合作蕭薔專輯的趣事，提到曾在晚上11點接到蕭薔來電，讓他驚喜不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃韻玲提到，詞曲創作在每個時代都有不一樣的變化，以前寫歌會有一個「最高指導單位」，可能是唱片公司老闆、高層等等，會先把專輯調性跟主軸定稿，再由唱片企畫或A&R來進行製作，主要都是唱片公司內的部門來執行；現在不一樣，歌手或唱片公司會發包給想合作的音樂人、製作人來做專輯，所以專輯的製作過程有更多面向的發展。

▲葛大為分享當年與黃韻玲一起製作蕭薔專輯的趣事。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲黃韻玲（右）、陳建騏（左）一起上葛大為的節目，暢談當年製作專輯的故事。（圖／Hit Fm聯播網提供）
黃韻玲也好奇，對作詞人葛大為來說，以前寫歌詞跟現在有不一樣嗎？葛大為說，早期當然就是唱片公司主導一切，因為以前公司著重在歌手的視覺包裝以及想要的宣傳效果上呈現，所以歌詞會配合修改，製造成賣點；而現在創作歌手對音樂的主導性強，現在很多時候都是跟歌手或製作人直接去溝通，比較少透過唱片企畫或宣傳來討論。

葛大為也提到，不過也有例外，他想起以前跟黃韻玲合作過蕭薔的專輯，黃韻玲擔任蕭薔的製作人，有一天晚上，黃韻玲就說要跟葛大為通電話討論一下歌詞，但沒想到是歌手本人要跟他通電話，所以他在晚上11點接到蕭薔來電，蕭薔提到她對於歌詞的想法，也想知道葛大為作詞的故事，蕭薔希望透過來電可以更清楚歌詞的情感，這樣錄音才會更投入，當時很少有歌手會主動這樣子做，讓葛大為非常驚喜。

▲靠著泡澡、按摩放鬆，蕭薔擁有一雙美麗長腿。（圖／珍世美學慈善基金會提供）
▲葛大為分享當年製作蕭薔專輯的故事。（圖／珍世美學慈善基金會提供）

黃韻玲超怕張雨生！瑪莎受封特展土地公　嗆：我五月天欸

張雨生喝這東西！黃韻玲嚇呆了　憶與他最後一次談話

黃韻玲曝自己也是私生飯　爬10樓消防梯溜進她家

壞特開唱當愛神幫粉絲配對！自爆2年前心靈空虛　「暈船錯的人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀