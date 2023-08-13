NBA／Gasol場上天才、場下文青　開啟後輩赴美康莊大道

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2001年的NBA選秀會上，Gasol被亞特蘭大老鷹以首輪第三順位選入，隨後被交易至孟斐斯灰熊，當時很多人懷疑他是否能夠適應美國，繳出同樣出色的表現，但Gasol用成績來回應外界質疑，菜鳥年即獲得了年度最佳新秀的榮譽，成為NBA史上第一個榮獲最佳新秀的外籍球員，同時他也入選了NBA最佳新秀陣容。
Gasol很快地證明了自己在NBA的價值，除了菜鳥賽季即獲得了年度最佳新秀的榮譽之外，更是灰熊隊該季唯一打滿82場比賽的球員，他的球技和領導力幫助灰熊在2003-04年球季取得成功，隊史首度打進季後賽。
2008年Gasol轉披洛杉磯湖人戰袍，這也是生涯的巔峰時刻，與Kobe Bryant合作無間，為湖人在2009和2010年取得二連霸，Gasol與Kobe也被譽為當代最佳雙人組合之一。
Gasol的前隊友 Lamar Odom曾這麼評論他：「Gasol不只是籃球場上的天才，他還是個絕佳的隊友。」而Kobe也多次表達對Gasol的欣賞，稱他是最值得信賴的戰友。
Gasol的高低位技術完美結合了歐洲籃球的細膩，以及NBA講求身體對抗的力量。作為一名中鋒，Gasol的視野開闊，不僅能夠參與進攻，還為隊友送出助攻，在執行戰術上，Gasol總是能夠完美地完成任務，他的籃球智慧和領導力，讓他不只是球隊的得分主力，更是團隊的核心，成為對手無法忽視的存在。
除了在場上的表現，Gasol低調謙遜的性格在NBA獲得了廣大的讚譽，曾經與他共事的隊友經常讚他是一名出色的領袖者和朋友，特別是他與Kobe Bryant之間的深厚友誼更是為人所稱道。
Gasol出色的表現不僅為他自己打開了NBA大門，更重要的是，他為後來的歐洲球員鋪路，打破了當時對於歐洲球員的刻板印象，證明歐洲球員不僅能在NBA生存，更能夠取得成功，時至今日，許多歐洲球員已經是各球隊的主力。
Gasol成功的故事也鼓勵了許多歐洲年輕後輩，來自斯洛維尼亞、現效力達拉斯獨行俠的Luka Doncic，以及出生塞爾維亞的Nikola Jokic都曾提到，Gasol的成功給予了他們極大的鼓舞，讓他們相信有一天也可以像前輩一樣在NBA的舞台上大放異彩。
除了在籃球場上的輝煌表現，Gasol的場外生活也是多采多姿。他喜歡閱讀和聽音樂會、看歌劇，對各國的文化和藝術也有著廣泛的興趣，可說是NBA裡的文青。Gasol熱心公益也為人所知，他常在沒有比賽時私下探訪醫院的病童，關注弱勢兒童的成長，也多次公開場合提及他對教育和健康的重視，表示希望能夠透過自己的影響力，為社會帶來更多正面改變。