全家霜淇淋5大秘密！賣破1.2萬座101大樓 百種口味「它」最獵奇
炎炎夏日最受消費者歡迎的全家霜淇淋，Fami!ce十週年曝光5大秘密！不只售出的霜淇淋，堆高相當於賣破1.2萬座台北101大樓，還曝光總共出現超過百種口味裡，最熱銷及最獵奇的口味。堪稱霜淇淋控的達人們，快來一起核對答案看看。
記者蕭涵云/綜合報導
🍦Fami!ce全家霜淇淋，總共出過幾種口味？
全家霜淇淋開賣至今，竟然銷售超過百種口味，官方透露達108種。
🍦把賣出的全家霜淇淋堆高，相當於幾座台北101？
近日幾乎人手一支的全家霜淇淋，若把所有賣出的Fami!ce全家霜淇淋堆起來，竟然可以堆出12288座台北101大樓！
🍦全家霜淇淋最熱銷口味？
全家霜淇淋推出不少叫好又叫座的口味，日前《DailyView網路溫度計》也才公布，最受網友討論的前三名為，「春日抹茶霜淇淋」、「草莓優格霜淇淋」、「嗨嗨蘇打霜淇淋」。而官方也正式揭曉最熱銷的口味，不是圈粉無數的鐵觀音，而是由「草莓優格」奪下冠軍。
🍦全家霜淇淋最獵奇口味？
大家可記得，全家霜淇淋可是出過「杏仁豆腐」口味？還有搭配限量「栗色餅皮」甜筒的「糖炒栗子」。但要說最獵奇口味，業者則曝光是「玉米濃湯」，以顛覆味蕾的鹹甜奶香，拔得頭籌。
🍦全家霜淇淋「特殊造型」叫什麼？
全家霜淇淋不只在口味上推陳出新，連造型也不放過大家，除了一般常見的螺旋外型，還有胖嘟嘟的「圓滾滾」、及像極經典例子蛋糕造型的「萌布朗」（取自歐洲白朗峰mont-blanc蒙布朗諧音）。