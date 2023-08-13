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全家霜淇淋5大秘密！賣破1.2萬座101大樓　百種口味「它」最獵奇

▲全家霜淇淋，Fami!ce十週年曝光5大秘密！霜淇淋堆高相當於賣破1.2萬座台北101大樓；官方還揭曉超過百種口味裡，最熱銷及最獵奇的口味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家霜淇淋，Fami!ce十週年曝光5大秘密！霜淇淋堆高相當於賣破1.2萬座台北101大樓；官方還揭曉超過百種口味裡，最熱銷及最獵奇的口味。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

炎炎夏日最受消費者歡迎的全家霜淇淋，Fami!ce十週年曝光5大秘密！不只售出的霜淇淋，堆高相當於賣破1.2萬座台北101大樓，還曝光總共出現超過百種口味裡，最熱銷及最獵奇的口味。堪稱霜淇淋控的達人們，快來一起核對答案看看。

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🍦Fami!ce全家霜淇淋，總共出過幾種口味？
全家霜淇淋開賣至今，竟然銷售超過百種口味，官方透露達108種。

▲全家霜淇淋推出新口味「莓好時光」，是綜合莓果口味，還送限量配料 「繽菓球」讓民眾自己點綴。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋現正推出新口味「莓好時光」，以綜合莓果口味搭配限量配料「繽菓球」。（圖／記者鍾怡婷攝）
🍦把賣出的全家霜淇淋堆高，相當於幾座台北101？
近日幾乎人手一支的全家霜淇淋，若把所有賣出的Fami!ce全家霜淇淋堆起來，竟然可以堆出12288座台北101大樓！

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲標準3圈半的全家霜淇淋，竟然可以堆出12288座台北101大樓。（圖／記者蕭涵云攝）
🍦全家霜淇淋最熱銷口味？
全家霜淇淋推出不少叫好又叫座的口味，日前《DailyView網路溫度計》也才公布，最受網友討論的前三名為，「春日抹茶霜淇淋」、「草莓優格霜淇淋」、「嗨嗨蘇打霜淇淋」。而官方也正式揭曉最熱銷的口味，不是圈粉無數的鐵觀音，而是由「草莓優格」奪下冠軍。

▲補班日使用全盈+PAY支付，即享全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋「嗨嗨蘇打」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
🍦全家霜淇淋最獵奇口味？
大家可記得，全家霜淇淋可是出過「杏仁豆腐」口味？還有搭配限量「栗色餅皮」甜筒的「糖炒栗子」。但要說最獵奇口味，業者則曝光是「玉米濃湯」，以顛覆味蕾的鹹甜奶香，拔得頭籌。

▲全家霜淇淋換檔！推出全新「草莓優格霜淇淋」，名起限時5天加碼買1送1。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋「草莓優格霜淇淋」。（圖／業者提供）
▲ 全家未開賣先轟動的「玉米濃湯霜淇淋」，加10元可升級「夯番薯杯杯」，竟能將霜淇淋搭著熱地瓜一起吃。（圖／記者黃韻文攝）
▲ 全家曾開賣「玉米濃湯霜淇淋」，還搭配「夯番薯杯杯」的熱地瓜一起吃。（圖／記者黃韻文攝）
🍦全家霜淇淋「特殊造型」叫什麼？
全家霜淇淋不只在口味上推陳出新，連造型也不放過大家，除了一般常見的螺旋外型，還有胖嘟嘟的「圓滾滾」、及像極經典例子蛋糕造型的「萌布朗」（取自歐洲白朗峰mont-blanc蒙布朗諧音）。

▲全家霜淇淋5日起換檔，這次和Youtuber古娃娃品牌「WA!COOKIES」合作，一口氣推出「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4款霜淇淋口味。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋胖嘟嘟的造型稱作「圓滾滾」。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋繼一般版、圓滾滾造型之後，眼尖網友發現，近期新出現「蒙布朗」造型霜淇淋。（圖／全家提供）
▲全家霜淇淋「蒙布朗」造型霜淇淋。（圖／全家提供）

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