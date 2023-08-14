七夕浪漫表情意　送禮、情人餐、甜點百貨一站滿足

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另外也推薦時尚包款，MICHAEL KORS「Mila 七夕限定愛心鎖頭側背包」採用清新奶白色材質，配以品牌標誌性鎖頭上方加上七夕限定愛心造型元素點綴，展露精緻又帶點俏皮的風格傳達心意。製造情人記憶的香水部分，愛迷人iGLAMOUR即日起至8月31日止，推出1st閃耀香氛節活動，將30多款經典香氛以迅速脫單桃花香、熱情如火撲倒香等5大主題展示。
義享時尚廣場也特別於8月17日至22日期間，規劃「會員點數愛放大」活動，凡義享卡會員扣點數100點，即可兌換100元電子抵用金(可於下次單筆滿1,000元抵用)，扣點數300點，可兌換500元電子抵用金(可於下次單筆滿5,000元抵用)，為約會送禮省下更多的預算來為戀情助攻。
Global Mall新左營車站針對「超感性、健康系及芭比系」的另一半推出送禮推薦優惠8折起。針對超感性的另一半，於環球Online推薦想想拾花「你要很可愛-粉玫瑰花組」象徵充滿純真的戀愛宣言；針對有養寵物的另一半，送上MODA CORE「超萌藍色童繪風寵物太空艙拉桿箱籠」，帶著另一半跟他心愛的寵物一同出遊。
而對於注重健康的另一半，優格機、或是多功能涼夏家電也很推薦，伊崎家電「USB香氛玩美桌扇」可當化妝燈、桌燈、床頭燈、小夜燈，搭配香氛精油棉片盒設計，從專屬香氣營造幸福氛圍。而針對芭比系愛粉色的情人，則推薦能常保美顏的de第一化妝品「水水亮顏面膜組」、或是吸睛旅遊風的adidas outlet「粉紅後背包」。
除了送禮不能缺少的節慶儀式感還有雙人餐的安排，Global Mall新左營車站推薦情人甜蜜分享餐，像是銀座杏子豬排「梅子熟成里肌豬排雙人餐」、麵屋武藏「雙人拉麵沾麵套餐」。一日完美約會的尾聲再獻上美味點心，甜蜜到底，即日起至８月31日推多個人氣甜點快閃店，包括起士控不能錯過的「Tart Tart日本起士塔」、還有來自台中必買伴手禮「蛋定蛋塔」等。