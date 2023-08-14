成家無限美好系列「X+戀愛秘旅」　新竹縣單身男女快報名

七夕浪漫表情意　送禮、情人餐、甜點百貨一站滿足

▲業者引進榮獲2023世界巧克力大賽銅牌肯定的「釜 FU ART Chocolate」，特殊形狀巧克力搭配繽紛色彩及結合本土文化與在地風味食材的創作，讓視覺味覺有全新體驗。（圖／義享時尚廣場提供）
▲業者引進榮獲2023世界巧克力大賽銅牌肯定的「釜 FU ART Chocolate」，特殊形狀巧克力搭配繽紛色彩及結合本土文化與在地風味食材的創作，讓視覺味覺有全新體驗。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

七夕情人節該如何表達心中愛意，義享時尚廣場推出一系列絕佳選擇的高調放閃送禮清單，從精品時尚包款、配飾到香氣傳達愛意，亦或者與情人共享甜蜜午茶，讓每位情人都有其獨特的戀愛記憶。Global Mall新左營車站祭出「三大甜蜜指南」，從送禮、情人餐到甜點共享一站滿足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
義享時尚廣場因應情人節送禮需求引進榮獲2023世界巧克力大賽銅牌肯定的「釜 FU ART Chocolate」品牌進駐，特殊形狀巧克力搭配繽紛色彩及結合本土文化與在地風味食材的創作，以世界各產區巧克力為引，將在地新滋味的味覺與視覺重新詮釋，即日起至8月22日有獨家優惠。

▲愛迷人iGLAMOUR推出1st閃耀香氛節活動，將30多款經典香氛以迅速脫單桃花香、熱情如火撲倒香等5大主題展示。（圖／義享時尚廣場提供）
▲愛迷人iGLAMOUR推出1st閃耀香氛節活動，將30多款經典香氛以迅速脫單桃花香、熱情如火撲倒香等5大主題展示。（圖／義享時尚廣場提供）
另外也推薦時尚包款，MICHAEL KORS「Mila 七夕限定愛心鎖頭側背包」採用清新奶白色材質，配以品牌標誌性鎖頭上方加上七夕限定愛心造型元素點綴，展露精緻又帶點俏皮的風格傳達心意。製造情人記憶的香水部分，愛迷人iGLAMOUR即日起至8月31日止，推出1st閃耀香氛節活動，將30多款經典香氛以迅速脫單桃花香、熱情如火撲倒香等5大主題展示。

義享時尚廣場也特別於8月17日至22日期間，規劃「會員點數愛放大」活動，凡義享卡會員扣點數100點，即可兌換100元電子抵用金(可於下次單筆滿1,000元抵用)，扣點數300點，可兌換500元電子抵用金(可於下次單筆滿5,000元抵用)，為約會送禮省下更多的預算來為戀情助攻。

▲業者祭出「三大甜蜜指南」，從送禮、情人餐到甜點共享一站滿足。（圖／Global Mall新左營車站提供）
▲業者祭出「三大甜蜜指南」，從送禮、情人餐到甜點共享一站滿足。（圖／Global Mall新左營車站提供）
Global Mall新左營車站針對「超感性、健康系及芭比系」的另一半推出送禮推薦優惠8折起。針對超感性的另一半，於環球Online推薦想想拾花「你要很可愛-粉玫瑰花組」象徵充滿純真的戀愛宣言；針對有養寵物的另一半，送上MODA CORE「超萌藍色童繪風寵物太空艙拉桿箱籠」，帶著另一半跟他心愛的寵物一同出遊。

而對於注重健康的另一半，優格機、或是多功能涼夏家電也很推薦，伊崎家電「USB香氛玩美桌扇」可當化妝燈、桌燈、床頭燈、小夜燈，搭配香氛精油棉片盒設計，從專屬香氣營造幸福氛圍。而針對芭比系愛粉色的情人，則推薦能常保美顏的de第一化妝品「水水亮顏面膜組」、或是吸睛旅遊風的adidas outlet「粉紅後背包」。

除了送禮不能缺少的節慶儀式感還有雙人餐的安排，Global Mall新左營車站推薦情人甜蜜分享餐，像是銀座杏子豬排「梅子熟成里肌豬排雙人餐」、麵屋武藏「雙人拉麵沾麵套餐」。一日完美約會的尾聲再獻上美味點心，甜蜜到底，即日起至８月31日推多個人氣甜點快閃店，包括起士控不能錯過的「Tart Tart日本起士塔」、還有來自台中必買伴手禮「蛋定蛋塔」等。

屏東「職人品牌一條街」好玩好拍　在地青年展職人魅力

高美館年度特展「人類世」登場　透過藝術關注永續議題

高市與戴資穎自創品牌TTY聯名推出「城市運動商品」

高雄觀光海外行銷驚艷大馬旅遊業

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀