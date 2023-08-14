日職／震撼彈！王柏融將成火腿台灣日招牌　睽違320天重返一軍

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此外，名人粉絲見面會則邀請「台灣女子的北海道生活」的北海道女神黃晴渝，知名日籍攝影家、抹茶山男神小林賢伍等到場，火腿專屬啦啦隊Fighters Girl也會帶領場館導覽，並在F VILLAGE內的米其林級餐廳Sincere N°舉辦餐宴，紛絲還可以一起用餐。
王柏融當然是火腿隊強打台灣日招牌看板球星，由於新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」據說是對左打者十分有利的球場，王柏融是否有機會在這個球場開轟，並且打出活躍表現，也讓人期待。
超‧日日台灣日
活動期間：7月7日（五）～8月27日（日）
兌換方法：活動期間憑人數份華航登機證票根及護照即可免費兌換，一人限兌一次。
兌換地點：新千歲機場國內線三樓Fighters Dining ROSTER，ES CON FIELD HOKKAIDO服務台
享用優惠：
- 霜淇淋現折100日幣：機場Fighters Dining ROSTER、F VILLAGE內ICHIBIKO、KUBOTA AGRI FRONT CAFE、ES CON FIELD HOKKAIDO內SORA TO SHIBA、TABERU SOUP、TOWER 11 ONSEN ＆ SAUNA
- TOWER 11 ONSEN ＆ SAUNA：非比賽日限定優惠，入場費由2,500日圓變1,737日圓。
- 比賽購票：20,00日圓以上門票享1,000日圓折價。
活動期間：8月12日（六）～14日（一）
對象場次：
黃晴渝 11：30 15：30 每場上限50位
小林賢伍 13：00 每場上限50位
晚餐時地：Sincere N° 17：30～
售價：一位12,000日圓
※皆附米其林級餐廳自助餐會、精選周邊商品。
※導覽～餐會之間的自由時間請盡情享受F VILLAGE內的各項設施。
中文導覽場館之旅：經典行程 共10場 每場上限10位
對象場次：
8月2、3、4、8、9、10、23日 10：30出發
8月2、3、21、25日15：30出發
所需時間：約50分鐘
售價：一位4,500日圓
※皆附精選周邊商品
※中文導覽是和日文導覽一起出發，想細聽內容的旅客請緊跟著中文導覽員移動。
北海道棒球園區F VILLAGE除了提供棒球比賽的全新體驗之外，也自詡成為北海道觀光的新基地！園區內全年無休，透過餐飲、豪華露營、自行車、樹冠層探險等種種手段讓來場遊客在舒適環境下體驗北海道的大自然。從札幌車站或新千歲機場出發都半小時內就能抵達，誠摯歡迎來自台灣及世界各地的自由行旅客、團體客及公司團體來訪！
交通資訊等請見中文官網 https://www.fighters.co.jp/global/taiwanese/
票券購買：Fticket https://ticket.fighters.co.jp/activity/list
中文客服：臉書粉專 https://www.facebook.com/fightersintaiwan/
※主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於臉書粉專及相關網頁，恕不另行通知。