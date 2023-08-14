日職／王柏融回歸火腿一軍的原因？新庄剛志「地獄說」最能解釋
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊即將在15日在主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」對戰千葉羅德海洋隊，台灣好手「大王」王柏融將回到一軍出賽，這是他暌違320天後再度回到一軍，有機會先發出賽，而火腿監督新庄剛志也十分期待這位「台灣英雄」，他說：「或許他會進化回歸，一但落入地獄，就不想再陷下去，我想要好好珍惜這樣的球員。」
記者吳政紘/綜合報導
王柏融經歷苦難，從年薪高達7000萬日幣到1500萬育成約，從先發正式選手到育成，又回到「支配下」（正式選手），他走過人生低谷，再度回到一軍舞台。
看到王柏融在二軍開轟，也是新庄剛志監督堅持要他轉支配下的理由，「不管是擊球時機，或是頭部也比較不會有多餘的晃動，體重也能有效移動。」
王柏融也在之前傳出有高度意願回到台灣發展，雖然這可能是他最後一次因為「台灣日」等活動配合，但他的確也是一軍戰力。
王柏融在2016、2017年連續2年4成打擊率，分別是4成14、4成07，而他累積中職86轟，都還讓人有一定期待。
新庄表示：「他還是擁有很好的能力，我不知道台灣職棒的實力，但是打4成真的很厲害，他可以穿上3位數球衣還可以有高昂鬥志進化回歸也說不定，一旦落入地獄，就不想再陷入吧，我想要好好珍惜這樣的球員。」