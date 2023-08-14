中華職棒／王柏融驚天交易林子偉等3球員！潘忠韋：交易是好事
日本職棒火腿隊台灣好手王柏融預計15日上一軍出賽，他有機會先發擔任指定打擊，面對羅德隊，這或許是王柏融回台之前的「最後機會」，而日前樂天桃猿提出王溢正、翁瑋均、藍寅倫這三人加上王柏融回台契約權利，跟台鋼雄鷹交易林子偉，看好的是王柏融還能打，還有機會在台灣大顯身手，回到過去「台灣大王」的本色，球評潘忠韋也提到，這是一筆不錯的交易，雙方都是各取所需。
記者吳政紘/綜合報導
潘忠韋表示，以王柏融29、30歲的年紀，打擊也正是成熟的階段，「台鋼就的確像是洪總說的，很多位置需要有球員來帶，就像味全龍也是有很多年輕球員從林智勝身上挖寶，他也很多經驗可以分享。」
王溢正就是關鍵，他不但球員約完，還有2年教練約，預計他可以幫助台鋼球員強化不少心理層面，並朝教練一職邁進。
藍寅倫在二軍依舊十分活躍，現階段翁瑋均跟過去相比，雖然跟開刀前還是有些差別，但台鋼也著眼於們的實戰經驗。
潘忠韋認為這筆交易「王柏融是主菜」，並且沒有王柏融，這筆交易不會成功，「他還有一定實力，並且之前就在中職有一定成績，又是屏東出身，對於南部環境也不陌生。」相信台鋼對王柏融狀況已有掌握，才有機會促成這起交易案。
王柏融曾在2016、2017年拿下打擊王，打擊率高達4成14、4成07，王柏融若回歸中職，不但將成為台鋼雄鷹主將，還有機會回到「最佳狀況」，台鋼也符合他的需求。潘忠韋認為「我很開心大家去討論這件事，交易也是有話題，是好事，也希望讓球員有更多舞台。」