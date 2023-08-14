蘇晏霈暴肥8公斤！本土劇狂操「5年沒放長假」 免疫系統亮紅燈
蘇晏霈今（14）日出席生醫產品代言記者會，長期拍攝本土劇，蘇晏霈上次放長假已是5年前和方馨、樓心潼遊日本，她坦承一度壓力大到暴食，吃完2份便當半小時內又想吃麵，覺得怎樣都吃不飽，體重直線上升8公斤，為了上鏡好看，她花3個月瘦回來，被問到現在的身體狀況，她表示：「最近免疫系統有點小毛病，手指都會有點脫皮，有看中醫吃中藥調養。」
記者羅凌筠/台北報導
蘇晏霈日前PO文：「老天給的難題，是因為妳擔得起。」情緒疑似陷入低潮，她解釋：「那陣子太累了，當下又一個人，家人也不在身邊，有點孤單。想到家綺姐和我分享的話，我就想說和大家分享一下，沒想到大家會那麼認真看，好友、家人和粉絲都很擔心，下次不會了，突然讓大家擔心，我也很緊張，讓大家擔心，是我的不對。」
單身3年的蘇晏霈，坦承真的很想談戀愛，許願另一半的條件要帥、要高、會撒嬌，如果遇到適合的對象，她會帶給閨密陳美鳳、方馨、白家綺鑑定，看姊妹們認不認可，她也抱持開放態度表示，可以接受交往3個月就閃婚，就算帶球嫁也可以，「之前有去廟裡拜月老，但好像也沒有什麼進展。媽媽還希望我晚點嫁，如果一直沒有遇到對的人，可能就這樣過下去。」