60萬卡友注意！國泰世華銀SOGO聯名卡8/16將停用　權益保障一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，如同好市多Costco聯名卡失效，國泰世華銀行早在2個月前就已通知卡友，並啟動CUBE卡的換卡作業，而且國泰世華銀行已表示，不會重覆發卡，若扣除重覆持有的卡友，約有30萬聯名卡持卡人會有換卡需求。當然，如果8月15日前法院判決合約繼續，SOGO聯名卡就可繼續使用。
至於若真的停卡，國泰世華銀也強調，在遠東SOGO百貨公司刷CUBE卡，選擇「樂饗購」或「集精選」權益方案，消費可享3%小樹點回饋無上限及小樹點即時折抵消費的服務，權益不受影響，而國泰世華卡友原在全台遠東SOGO百貨各店所享受的刷卡消費優惠及在太平洋百貨所享受的刷卡購物優惠因SOGO百貨欲終止合約的緣故，亦將於同日停止。
若SOGO聯名卡代扣繳水、電、瓦斯、中華電信、路邊停車費及eTag者，國泰世華銀也在8月1日為持卡人轉以名下任一有效信用卡繼續代扣繳，但國泰世華銀行也提醒，若如有代扣其他費用者，持卡人應向該事業單位申請變更扣款卡號，以免扣款失敗。
其他相關停卡作業及權益說明如下：
一、要不要申請停卡：SOGO聯名卡(含遠東SOGO聯名卡及太平洋百貨聯名卡)將於8月16日停用，卡友無須再申請停卡，該聯名卡亦將陸續在Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等錢包中移除，卡友也記得向各事業單位變更代扣繳卡號以免扣款失敗。
二、卡片年費減免：自2023年7月起帳單收取的SOGO聯名卡年費，國泰世華銀行將自動為卡友全額減免。2022年8月至2023年6月之間如卡友有繳交SOGO聯名卡年費者，國泰世華銀行將主動統計金額並退回卡友的信用卡帳上。
三、小樹點可合併其他有效卡持續使用 ：SOGO聯名卡停用後，卡友所持的有效小樹點將併入新換發的CUBE卡或卡友名下其他累積點數信用卡/Debit金融卡持續使用。若在國泰世華銀行無其他有效信用卡、Debit金融卡，國泰世華銀行也將保留小樹點至原效期為止。
四、 SOGO悠遊聯名卡有悠遊卡餘額：因悠遊聯名卡的「信用卡」、「悠遊卡」為各自獨立的功能，如欲停用悠遊卡功能及退還餘額，卡友可透過4種式辦理：
1、設備退卡：至台北捷運各車站之悠遊卡加值機或全家便利商店FamiPort設備，依操作畫面執行「悠遊聯名卡退卡」，約40日內會退還至持卡人信用卡帳戶中，扣抵信用卡消費款。
2、現金退費：持卡片及個人身分證明文件親至悠遊卡公司客服中心辦理退卡，並於現場繳付終止合約作業手續費。
3、繳回世泰世華銀：可將悠遊聯名卡交由就近分行或掛號寄回信用卡作業部辦理餘額退還，悠遊卡餘額約40日內會退還至持卡人信用卡帳戶中，扣抵信用卡消費款。