為「癌」所苦還得擔心B肝復發？化療前應控制病毒防活化

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化療會影響B肝？哪些癌症應注意？
臺大醫院內科部楊宏志醫師說明，B肝帶原者接受化療時，由於身體正常的免疫系統遭到抑制，容易讓原本不活動的B肝病毒再活化，進而造成肝臟損傷。此外，部分化療藥物是經由肝臟代謝，也會直接對肝臟造成負擔。
那麼有哪些癌症應該特別注意B肝風險？楊宏志醫師說，以淋巴癌來說，因為淋巴系統屬於人體的免疫系統，使用化療不只會清除壞的淋巴細胞，也會同時影響好的淋巴細胞，大幅影響免疫系統、增加B肝病毒活化風險，因此淋巴癌患者B肝再活化的風險高達5成。其他像是肺癌、乳癌、大腸癌等，也都有將近2成的風險。
接受化療前必看！如何避免B肝病毒再活化？
目前針對B肝治療藥物可分為口服抗病毒藥物及干擾素注射兩大類，而使用於化療前的預防性用藥主要是以口服抗病毒藥物為主。楊宏志醫師表示，已經確認癌症的患者，在接受化學治療前，一定得檢測是否為B型肝炎帶原者，結果為表面抗原陽性者，則需使用口服抗病毒藥物預防。
至於表面抗原陰性代表沒有復發風險？因為有可能是痊癒後轉陰，應同時檢測核心抗體，可以得知是否曾感染過B肝，即使痊癒後，接受化療也可能有B肝再活化風險。
楊宏志醫師也分享，在過去尚未明確建議醫師應先檢測患者是否感染B型肝炎病毒，有的患者不清楚自己的B肝病史，在接受化療後，才發現肝功能異常，這時候再給藥不一定來得及；也有的患者是在癌症治療成功後，結果敗在猛爆性肝炎。值得關注的是，目前仍有一半的國人不清楚自身是否有B肝問題，因此在接受化療前應先與醫師討論，及早瞭解自身B肝狀況並搭配醫囑使用預防性用藥，有機會讓B肝再活化風險趨於0！目前國際指引建議於化療前一周開始至化療結束後12至18個月進行B肝預防性治療，而國內健保給付是從化療前一周開始至化療結束後6個月，可再與醫師討論進行鞏固治療。
重視心「肝」寶貝 預防性用藥來助攻
然而，使用B肝預防性治療有什麼需要注意？以往部分藥物是需要空腹使用或依據腎功能做劑量上的調整，容易造成漏藥問題使疾病的控制不理想。現在新一代的B肝口服抗病毒藥物不受飲食限制，也不須依照腎功能調整劑量，可以根據不同需求做調整，同時達到良好的服藥順從性。
除了認識癌症化療前應先檢測B肝，並給予預防性治療外，事實上更重要的是，及早瞭解自身的B、C肝狀況，能避免步上肝癌三部曲。目前國健署提供B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲（原住民提早至40歲），都可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。而接受預防性治療後，也應持續追蹤，避免病毒再次伺機活化。
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