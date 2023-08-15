無腦刷神卡又多一張！出國消費3%回饋無上限　專家教你這樣用倒賺

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只是，海外刷卡高回饋有時看得到卻不一定吃得到，寶可孟提醒，有些銀行因行銷預算有限，又要吸引大家眼球，就會用一點點預算把回饋拉到7%、8%以上，還要搶登錄且限制名額，有時很難搶得到。
寶可孟建議，大家在挑選信用卡時，可先檢視自己的消費習慣及使用目的，若是海外旅遊刷卡，可優先選擇刷卡回饋「無上限」的信用卡，目前不少銀行都有推出刷卡回饋「無上限」的信用卡，最高還有3%回饋。
像這種無腦刷神卡市面上又多了一張。第一銀行至12月31日止，不限消費地區，持「一卡通聯名卡」在海外實體消費（含行動支付）輕鬆享3％現金回饋無上限。另8月底前外幣消費滿額最高再加碼贈6000元刷卡金。以歐洲旅遊買精品為例，使用「一卡通聯名卡」在當地消費折合新台幣達50萬元，可以獲得2.1萬元刷卡金回饋。
不僅如此，在國內也好刷，這張卡刷卡繳保費扣繳享最高3%回饋，每周五百貨購物、餐飲聚餐單筆消費滿1000元，最高享2%現金回饋，新戶年底前透過網路申辦並使用電子帳單，再加碼贈750元刷卡金。另外，喜愛行動支付的族群，至年底新戶申辦iLEO信用卡綁定iLEO數位帳戶扣繳卡費成功，還獨享海外消費加碼最高8％現金回饋，各項優惠合計最高1350元，再享3期分期0利率。
此外，像是台北富邦銀行的J卡，日韓消費回饋3%無上限，超過3%加碼回饋部分，最高可到10%，但要登錄才行。因此，若不幸沒登錄到，至少還可拿到3%的回饋。另外，像是聯邦銀行吉鶴卡則是日幣一般消費3.5%回饋，同樣回饋無上限。
當然，對於到歐、美旅遊的人來說，寶可孟同樣建議，可選擇至少有1.5%海外刷卡回饋的信用卡，不少銀行同樣有提供3%回饋無上限，像是兆豐銀行利多御璽卡就有海外3%回饋無上限優惠，還有聯邦銀行幸福M卡也是海外消費3%回饋無上限，不見得只有在日韓消費才享有3%回饋「無上限」。