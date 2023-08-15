夏天危肌四伏！臉部泛紅、出油、狂冒痘該怎麼辦？

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注意！紫外線是皮膚的天敵適量的陽光有助身體製造維生素D，但在夏季紫外線特別強烈，容易對皮膚造成傷害，像是痘痘肌因紫外線刺激而讓痘痘問題加劇，尤其皮脂腺在臉部T字部位分布居多，同時也會增加油脂分泌，導致滿臉油光；而天氣炎熱也易使敏感肌膚出現臉部潮紅、血管過度擴張，因此在夏天保護皮膚免受紫外線傷害非常重要。
研知診所陳建名院長表示，解決痘痘肌困擾，一般皮膚科門診常見有效的方法為口服A酸或擦拭酸類及外用藥膏，其中口服A酸在使用前一定要檢查肝功能及血脂肪指數是否正常，備孕及懷孕的女性更要避免服用；臉部泛紅問題需要先給醫師診斷是否有酒糟肌、蠕形蟎蟲增生等因素，找出原因才能根治病症。
▲陳建名院長
出油長痘臉頰紅通通 複雜膚況交給心動光若是無法採取口服藥物治療、對酸類過敏的患者，或同時擁有面部泛紅、出油、斑點等多元複雜的膚況，則可以交給一機多用的心動光輕鬆化解這些煩惱。陳建名院長說明，心動光能更換不同探頭，針對不同症狀做處理，像是淨痘濾片，能有效抑制皮脂腺、減少油脂分泌，藍光的部分除了滅菌之外，對容易泛紅留下紅痘疤的患者，還能同時涵蓋退紅的效果，一個濾片雙重功用。心動光建議以施打3～6次為一個療程，即能看見顯著效果，日常保養可以一個月間隔性施打一次，通常如果沒有長時間在戶外或是曝曬在太陽底下的活動，膚況都能維持3～6個月的穩定狀態。
夏季保養從簡做起 重拾自然好氣色心動光療程幾乎不會留下傷口，術後只要像平常一樣簡單保養，且修復期短。陳建名院長建議，近來天氣炎熱，臉部出油旺盛，可選用像凝露、凍膜類清爽的保養品，或添加成分含菸鹼醯胺，可以抑制潮紅鎮靜舒緩的萃取物，適用於敏感肌膚的患者，也很適合在夏季使用。另外防曬也是很重要的防護措施，推薦挑選通過歐盟規範、大品牌有保障、防範紫外線A光(UVA)的防曬乳，並且避免厚重質地的產品，減輕肌膚的負擔，若皮膚出現任何症狀，應該盡速尋求專業皮膚科醫師的協助，找對方法才能挽救膚況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58704
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