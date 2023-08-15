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肺癌早期發現是關鍵!「低劑量電腦斷層掃描」可早期揪出惡性肺節結 存活率達9成

肺癌早期發現是關鍵!「低劑量電腦斷層掃描」可早期揪出惡性肺節結 存活率達9成
肺癌早期發現是關鍵!「低劑量電腦斷層掃描」可早期揪出惡性肺節結 存活率達9成

Heho健康

統計顯示，30 年來，台灣肺癌的發生率增加了3倍，更可怕的是發生率還在繼續上升。而國健署的癌症統計顯示，國人被診斷出罹患肺癌時有6成左右已經是轉移且無法接受手術。為何肺癌難以早期發現？台大醫院心肺影像診斷科主任張允中一語道破其中的關鍵原因，在於早期病徵並不明顯，它就像空氣，無聲也無息。

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除了早期症狀不明顯之外，過去沒有很好的篩檢方法也是因素之一。然而，隨著醫療科技及診斷工具的進步，病人可透過低劑量電腦斷層（LDCD）早期揪出病灶。國內肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興曾表，低劑量電腦斷層可偵測小到0.3公分的肺部病變，是目前唯一具國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。

陳晉興強調，肺癌初期無明顯症狀，等到X光檢查發現，多數早已成為容易轉移的腫瘤。如果經濟情況許可，他建議45歲以上至少先做一次低劑量電腦斷層檢查，檢查正常者，由醫師根據個人生活習慣評估何時再次檢查，一般建議每三年檢查一次。

低劑量電腦斷層掃描可揪出惡性肺結節

「低劑量電腦斷層就像身體空照圖，數年後民眾拿出第一張圖比對，馬上就可以知道身體哪裡出現問題。」陳晉興比喻，低劑量電腦斷層檢查就像房屋的結構圖一樣，可為民眾及早找出身體健康問題，及早診斷接受治療。

低劑量電腦斷層掃描有哪些功用？張允中指出，LDCT 可降低重度吸菸者將近 20% 肺癌死亡率。由於肺癌早期都是以微小的肺節結表現，因此檢驗目的也是透過醫師閱片，找出大於 6mm可能為惡性的肺結節。進行低劑量電腦斷層掃描前，民眾不需禁食、不必施打顯影劑，檢查時間不用 5 分鐘，且輻射量僅為電腦斷層掃描的五分之一，只需平躺在掃描儀器的床上，配合醫事放射師的指示深呼吸後閉氣，即可完成篩檢。

目前最新的電腦斷層掃描儀器已進化到 640 切，而所謂的「切數」代表的是檢查機器圍繞著病人轉一圈後，可以獲得的影像張數。相較於 256 切而言，640 切的掃描範圍由直徑 8 公分大幅增加到 16 公分，偵測器的旋轉速度為一圈 0.27 秒，屬於極短掃瞄時間。

不少民眾會問電腦斷層切數越多越好嗎？對此，張允中解釋，目前肺癌檢查是以 64 切為主，64 張影像張數對肺癌來說已經足夠，通常是心臟影像才會追求更高切，比如觀察心臟裡的血管，或者因為掃描速度要比心臟跳動速度快，才能更有效觀察器官狀況，而肺結節則不需到這種程度。

除有家族病史，有「這些」症狀可盡早檢查

然而癌症篩檢只是發現病灶的工具，篩檢後若有疑似異常情形，務必要遵循醫囑進行追蹤或確診，避免延誤病情。此外，目前國健署推動低劑量電腦斷層掃描補助，對象包含：

  1. 具肺癌家族史：50 至 74 歲男性或 45 至 74 歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
  2. 重度吸菸者：50 至 74 歲且吸菸史達 30 包-年（備註）以上，戒菸未達 15 年之重度吸菸者。
除了篩檢以外，更重要的是預防癌症發生，必須從關心及照顧自己做起，養成健康，而預防肺癌最有效的方式，就是戒除菸癮，遠離菸的危害，也避免暴露於二手菸環境。面對油煙、空污等風險因子，應進行自身防護。

若發覺身體警訊，包括持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降、食慾不振等狀況，應儘早就醫。而身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件，可考慮接受篩檢，盡早發現疾病能好好降低肺癌的威脅。



文／陳韋彤　圖／楊紹楚

諮詢專家：台大醫院心肺影像診斷科主任張允中

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肺癌早期發現是關鍵!「低劑量電腦斷層掃描」可早期揪出惡性肺節結 存活率達9成

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