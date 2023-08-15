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陳晉興強調，肺癌初期無明顯症狀，等到X光檢查發現，多數早已成為容易轉移的腫瘤。如果經濟情況許可，他建議45歲以上至少先做一次低劑量電腦斷層檢查，檢查正常者，由醫師根據個人生活習慣評估何時再次檢查，一般建議每三年檢查一次。
低劑量電腦斷層掃描可揪出惡性肺結節
「低劑量電腦斷層就像身體空照圖，數年後民眾拿出第一張圖比對，馬上就可以知道身體哪裡出現問題。」陳晉興比喻，低劑量電腦斷層檢查就像房屋的結構圖一樣，可為民眾及早找出身體健康問題，及早診斷接受治療。
低劑量電腦斷層掃描有哪些功用？張允中指出，LDCT 可降低重度吸菸者將近 20% 肺癌死亡率。由於肺癌早期都是以微小的肺節結表現，因此檢驗目的也是透過醫師閱片，找出大於 6mm可能為惡性的肺結節。進行低劑量電腦斷層掃描前，民眾不需禁食、不必施打顯影劑，檢查時間不用 5 分鐘，且輻射量僅為電腦斷層掃描的五分之一，只需平躺在掃描儀器的床上，配合醫事放射師的指示深呼吸後閉氣，即可完成篩檢。
目前最新的電腦斷層掃描儀器已進化到 640 切，而所謂的「切數」代表的是檢查機器圍繞著病人轉一圈後，可以獲得的影像張數。相較於 256 切而言，640 切的掃描範圍由直徑 8 公分大幅增加到 16 公分，偵測器的旋轉速度為一圈 0.27 秒，屬於極短掃瞄時間。
不少民眾會問電腦斷層切數越多越好嗎？對此，張允中解釋，目前肺癌檢查是以 64 切為主，64 張影像張數對肺癌來說已經足夠，通常是心臟影像才會追求更高切，比如觀察心臟裡的血管，或者因為掃描速度要比心臟跳動速度快，才能更有效觀察器官狀況，而肺結節則不需到這種程度。
除有家族病史，有「這些」症狀可盡早檢查
然而癌症篩檢只是發現病灶的工具，篩檢後若有疑似異常情形，務必要遵循醫囑進行追蹤或確診，避免延誤病情。此外，目前國健署推動低劑量電腦斷層掃描補助，對象包含：
- 具肺癌家族史：50 至 74 歲男性或 45 至 74 歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
- 重度吸菸者：50 至 74 歲且吸菸史達 30 包-年（備註）以上，戒菸未達 15 年之重度吸菸者。
若發覺身體警訊，包括持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降、食慾不振等狀況，應儘早就醫。而身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件，可考慮接受篩檢，盡早發現疾病能好好降低肺癌的威脅。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台大醫院心肺影像診斷科主任張允中
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肺癌早期發現是關鍵!「低劑量電腦斷層掃描」可早期揪出惡性肺節結 存活率達9成