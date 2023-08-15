總獎金逾9億！新刮刮樂總獎項292萬個 還有5個頭獎200萬
台灣彩券公司今（15）日推出2款以號碼連線為主題的刮刮樂新品，連線成功數越多、獎金越高，而且兩款新品總獎項超過292萬個，總獎金逾9億元，更有5個頭獎200萬元。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券自104年起，陸續針對益智延長型遊戲推出各種不同主題和獎項規劃，深獲民眾青睞，慢慢刮、慢慢對的刮獎過程，搭配豐富的主題，讓民眾得以體驗多元連線刮獎的樂趣，其中，「對號碼連線」的玩法不僅簡單有趣，刮獎過程更充滿刺激與期待感。因此，台灣彩券今日再推出「黃金連線」每張售價200元，票面上堆砌滿滿的金磚極具氣勢，搭配耀眼的金幣元素與遊戲主題相呼應，貴氣逼人。
至於玩法也很簡單，只要「您的號碼」區的號碼出現在「黃金號碼」中且任5個「黃金號碼」連成一直線、橫線或對角線即為連線成功，頭獎200萬元共有5個，1000元（含）以上的獎項超過19萬個，總中獎率31.01%。
同時間上市的還有「歡樂賓果」每張售價100元，票面以各式艷夏歡聚出遊不可少的太陽眼鏡、自拍神器等趣味小物妝點歡樂氛圍，只要任3個「賓果號碼」連成一線就可依中獎方式表得到對應的獎金，「4角全中」也可獲得獎金1萬元，頭獎30萬元共有4個，500元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率33%。