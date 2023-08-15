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在 PM2.5、霧霾之下的空氣污染，被視為比病從口入更難防範的問題，但空污除了造成呼吸道、肺部問題之外，也與神經退化疾病有關，這項刊登在國際期刊《英國醫學期刊-心理健康》的研究，由倫敦國王學院精神心理學與神經科學研究所貝克利斯副教授所進行分析調查。
研究針對英國南倫敦收集空氣污染數據，同時比對五千名 65 歲以上的老年人，在初次診斷失智症後使用心理健康服務的情況，追蹤時間最長達 9 年，發現空氣污染嚴重程度與失智症心理健康是有關聯性，若在空污較嚴重的失智症患者，需要心理健康服務明顯增加。
降低二氧化氮減少38%失智症患者所需心理服務
對此，台大醫學院神經科兼任教授邱銘章認為：「住家環境暴露的空氣污染物，不管是 PM2.5或二氧化氮，不僅會增加失智症的風險或加速認知功能的衰退，如本研究所述，也會增加罹患失智症後的心理健康問題，並加速生活、社會功能的衰退，其中相關性以血管性失智症最高，因空污會增加發炎、腦中風、心血管疾病的風險。」
研究作者認為：「減少城市中空氣污染物的暴露，可能增進失智症症患者的健康。」如果將每年的二氧化氮濃度降至 WHO 建議值：10 微克/立方公尺，失智症患者每年使用社區心理健康服務的次數將下降 38 %。
依據台灣環保署的空氣品質指標 AQI 包含六種污染物：
- 二氧化氮（NO2）
- 細懸浮微粒（PM2.5）
- 懸浮微粒（PM10）
- 一氧化碳（CO）
- 二氧化硫（SO2）
- 臭氧（O3）
此外，失智症患者隨著進程本身也可能出現精神症狀，但研究中仍無法是患者本身、使用藥物影響行為，還是真的空氣污染暴露導致，從研究中還需要更多資料佐證。
減少空污暴露成失智症初級預防
無庸置疑，近年來越確實越來越多研究紛紛在探討「空氣污染」，對於退化性神經性疾病特別是失智症的影響，成功大學公共衛生研究所教授兼所長李佩珍提到：「近期一篇統合分析的研究指出，暴露於空氣污染物，特別是細懸浮微粒（PM2.5）、二氧化氮（NO2）、或一氧化氮（NO），可能是失智症危險因子。」
但為什麼空污跟神經系統也有關係？李佩珍解釋：「過去文獻指出，空氣污染物可能具有神經毒性，並可透過嗅覺與肺部進入循環系統並穿過血腦屏障，進而影響大腦的功能，而此生物機制或許可以說明，空氣污染暴露可能會增加失智症與精神疾病或精神症狀發生的風險。」
未來在老化的社會中，確立了空氣污染暴露與失智症發生風險因果關係，未來減少空氣污染不只是防範肺癌，減少暴露可以當成為減少失智症發生初級預防。研究作者也希望透過減少交通排放產生的空氣污染物，降低失智症患者對社區心理健康服務的需求。
參考文獻：Associations between air pollution and mental health service use in dementia: a retrospective cohort study
參考資料：台灣科技媒體中心
文、王芊淩／圖、巫俊郡
延伸閱讀：
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 看不到的危機！空氣污染嚴重也會加劇失智症患者身心？