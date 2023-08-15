肯德基情人節自爆「粉紅驚喜炸雞」　粉絲洩心聲：可怕又想吃看看

走出醫院關注弱勢家庭遲緩兒！　醫院和幼兒園合作助孩童評估、早期療育

走出醫院關注弱勢家庭遲緩兒！　醫院和幼兒園合作助孩童評估、早期療育
走出醫院關注弱勢家庭遲緩兒！　醫院和幼兒園合作助孩童評估、早期療育

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】經濟弱勢、隔代教養、單親家庭、外籍父母等背景的孩童，若有發展遲緩的狀況，往往會因為各種因素無法到醫院評估，然而遲緩兒童若沒有及時介入、協助，將會影響日後學習能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（2023）年，臺中榮民總醫院兒童發展聯合評估中心與非營利幼兒園攜手合作，關懷臺中市弱勢家庭，結合復健科、兒童神經科、兒童心智科等科別的醫師，以及物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師及社工師等專業團隊，針對兒童在動作、語言、認知及情緒進行全方位詳細的評估。

醫院外展與幼兒園合作　減少弱勢家庭遲緩兒困境

許多家長忙於工作無法挪出時間帶孩子就醫，或是對發展遲緩的概念並不瞭解，使遲緩兒未能及時獲得評估、協助。因此，臺中榮民總醫院聯評中心首次與非營利幼兒園合作，由學校篩選有需求的孩子，讓團隊成員前往幼兒園進行評估。

臺中榮民總醫院復健科兒童發展聯合評估中心李友淳醫師表示，幼兒園老師是與孩童接觸的第一線專業人員，往往能最先察覺孩子發展遲緩的情形，然而帶孩子就醫是父母的責任，在老師與家長、家長與醫師的溝通往返過程中，許多重要資訊往往在傳達過程失真，這種情形在弱勢家庭身上又更為顯著。

因此，在評估結束後，聯評中心團隊成員將與幼教老師直接討論每名個案的評估結果，針對遲緩兒童的情況提出具體的療育建議，直接與幼教老師面對面溝通，減少資訊疏漏。

李友淳醫師提到，這樣的合作模式對於進一步提升外展成效是相當好的突破，不但有助於遲緩兒童，醫教雙方也能更深入瞭解彼此的看法與理念，進而凝聚早期療育的專業共識。

醫院關注弱勢、精進專業　盼為兒童打造更好的未來

此外，聯評中心長年與各區兒童發展社區資源中心合作，利用假日進行每年4至6次的外展評估，對象也是臺中市評估資源不足地區的弱勢家庭。李友淳醫師表示，走出醫院，以外展評估的方式協助孩童接受評估以及醫療介入，能提供精確、專業的評估結果，也能省去家長前往醫院的時間與交通負擔。

而臺中榮總兒童發展聯評中心也不斷精進，與逢甲大學團隊合作開發預約評估系統，在到院前進行篩檢與分流，讓不同需求的孩童與家長能得到最適合、快速的評估或治療。

有鑑於早產兒的比例有逐年上升的趨勢，新生兒吞嚥問題益發重要，今年也派出2位語言治療師前往美國學習嬰幼兒吞嚥問題的最新治療、評估技術，並結合跨科別的專業團隊成立嬰幼兒吞嚥小組。

李友淳醫師表示，聯評中心希望讓弱勢家庭的兒童得以獲得更全面的發展評估與介入，為弱勢家庭的兒童打造更好的未來，並以最優質的專業能力來服務更多的病患。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58874

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

看不到的危機！空氣污染嚴重也會加劇失智症患者身心？

台灣衝 CDMO 卻卡在製程人才？吳麥斯揭北醫大關鍵培育規劃

肺癌早期發現是關鍵!「低劑量電腦斷層掃描」可早期揪出惡性肺節結 存活率達9成

夏天危肌四伏！臉部泛紅、出油、狂冒痘該怎麼辦？

我是廣告 請繼續往下閱讀