走出醫院關注弱勢家庭遲緩兒！　醫院和幼兒園合作助孩童評估、早期療育

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醫院外展與幼兒園合作 減少弱勢家庭遲緩兒困境許多家長忙於工作無法挪出時間帶孩子就醫，或是對發展遲緩的概念並不瞭解，使遲緩兒未能及時獲得評估、協助。因此，臺中榮民總醫院聯評中心首次與非營利幼兒園合作，由學校篩選有需求的孩子，讓團隊成員前往幼兒園進行評估。
臺中榮民總醫院復健科兒童發展聯合評估中心李友淳醫師表示，幼兒園老師是與孩童接觸的第一線專業人員，往往能最先察覺孩子發展遲緩的情形，然而帶孩子就醫是父母的責任，在老師與家長、家長與醫師的溝通往返過程中，許多重要資訊往往在傳達過程失真，這種情形在弱勢家庭身上又更為顯著。
因此，在評估結束後，聯評中心團隊成員將與幼教老師直接討論每名個案的評估結果，針對遲緩兒童的情況提出具體的療育建議，直接與幼教老師面對面溝通，減少資訊疏漏。
李友淳醫師提到，這樣的合作模式對於進一步提升外展成效是相當好的突破，不但有助於遲緩兒童，醫教雙方也能更深入瞭解彼此的看法與理念，進而凝聚早期療育的專業共識。
醫院關注弱勢、精進專業 盼為兒童打造更好的未來此外，聯評中心長年與各區兒童發展社區資源中心合作，利用假日進行每年4至6次的外展評估，對象也是臺中市評估資源不足地區的弱勢家庭。李友淳醫師表示，走出醫院，以外展評估的方式協助孩童接受評估以及醫療介入，能提供精確、專業的評估結果，也能省去家長前往醫院的時間與交通負擔。
而臺中榮總兒童發展聯評中心也不斷精進，與逢甲大學團隊合作開發預約評估系統，在到院前進行篩檢與分流，讓不同需求的孩童與家長能得到最適合、快速的評估或治療。
有鑑於早產兒的比例有逐年上升的趨勢，新生兒吞嚥問題益發重要，今年也派出2位語言治療師前往美國學習嬰幼兒吞嚥問題的最新治療、評估技術，並結合跨科別的專業團隊成立嬰幼兒吞嚥小組。
李友淳醫師表示，聯評中心希望讓弱勢家庭的兒童得以獲得更全面的發展評估與介入，為弱勢家庭的兒童打造更好的未來，並以最優質的專業能力來服務更多的病患。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58874
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