關心三明治老爸，硬漢不一定要硬「ㄍㄧㄥ」工作突然力不從心！？小心也可能是憂鬱症警訊

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一名五十多歲男性在公司打拚了二十多年，去年開始漸漸覺得工作「力不從心」、表現大不如前，經兩度調職不見改善，決定自請退休。但離開職場後卻沒有因此變得輕鬆，短短一個月內，焦慮、憂鬱症狀明顯加劇，甚至成天浮現想死的念頭，就醫才知道原來他是罹患了憂鬱症，經治療，症狀才好轉許多。
心裡有苦別硬ㄍ一ㄥ…… 熟悉的工作突然力不從心，也可能是憂鬱症警訊
男女憂鬱表現不盡相同。高雄榮民總醫院精神科主治醫師朱哲生指出，大部分的男生會先因身體症狀表現而就醫，包括頭暈、頭痛以及腸胃道症狀等。雖然也有部分患者一開始症狀表現就是明顯憂鬱，但往往會因為怕同事、長官知道，不見得願意看病。
也有些患者一開始是以「焦慮」來表現，平常工作上需要與客戶或是上司接觸時，出現胸悶、心悸、手抖等症狀，一開始以為是身體問題，甚至到心臟科、胸腔科、腸胃科就診。直到幾個月後，問題沒有解決，焦慮症沒有治療好，出現憂鬱共病的機會因而提高！
「通常真的會踏入診間求助者，多是已經影響到工作，自覺工作表現變差，例如連本來可以駕輕就熟主持的會議，都會感到焦慮、力不從心。即便下屬不敢明說，但同儕漸漸感覺到異狀，患者也自覺工作效率變差，甚至遭到上司責備。」
值得注意的是，男性憂鬱症患者常常會覺得是自己不夠努力，甚至自我心戰喊話「要自己放鬆一點、要自己再加油一點」，但這些舉措往往效果不大。
煩躁、易怒、失眠……別以為只是男性中年危機 男性憂鬱症狀大不同
該如何協助爸爸們早期發現異狀？朱哲生醫師指出，男性憂鬱比較常見的情緒反而是「煩躁」，家人可能感覺「他變得易怒、難相處」，與同事間摩擦開始增多，覺得他「跟往日形象不大一樣。」另外，絕大多數患者因為「失眠」而求醫，「因為失眠久了、工作表現不佳」，憂鬱症就越來越嚴重。
其他症狀像是社交活動變少、幾乎都在待在家不外出，幾乎都在睡覺、活力明顯變差。或是工作沒有成就感，以前拿到案子會開心，現在卻快樂不起來，只是「為工作而工作」。
若是依據DSM-5（精神疾病診斷與統計手冊）診斷標準，憂鬱症的九個症狀包括憂鬱情緒、喪失興趣、失眠、精神遲鈍、體重變化、罪惡感、失去活力、無法專注、自殺想法……等，若前兩症狀中至少出現一個，搭配其他症狀，總共至少五個症狀以上，症狀幾乎持續整天，時間持續兩週以上且影響到功能，就可能是憂鬱症，必須就醫。
朱哲生醫師指出，如果憂鬱症狀是伴隨壓力事件而出現，事件過了情緒就好了，可能不需用藥治療，可考慮接受心理諮商。但若壓力過了之後、症狀仍反覆出現，甚至自覺有困擾，或是「自我功能（照顧自己的功能）」、「人際功能（人與人之間溝通交流）」、「社會功能（工作）」等三大功能任一受到影響，便鼓勵積極就醫。
「尤其是本來就不願意或是不敢就醫的男性族群，就醫門檻可以降得更低，只要自我察覺有功能下降或是相關困擾，就該就醫、尋求自我心理健康。」
憂鬱症輕重治療選項不同，急慢用藥亦有別
目前憂鬱症常見的用藥包括「選擇性血清素回收抑制劑（SSRIs）」、「正腎上腺素與血清素回收抑制劑（SNRIs）」等類別，大約十種常見抗憂鬱劑。有時候抗憂鬱劑還會合併使用低劑量的抗精神病藥物治療憂鬱症。
除了口服用藥之外，還有電刺激治療，早年是電痙攣治療（ECT），現在則是非侵入性的經顱磁刺激治療（rTMS)。另外還有非藥物治療包括心理治療、認知行為治療以及正念減壓療法。
朱哲生醫師指出，經顱磁刺激治療（rTMS) 主要理論是認為憂鬱症患者的左腦背側前額葉活性下降，因此利用高頻率rTMS刺激，透過磁場在腦下約兩到三公分腦皮質處誘發出微電流刺激，使情緒相關的大腦區域血液上升、活性上升，進而改善憂鬱程度。目前衛福部通過適應症用於「難治型憂鬱症」，但健保並未給付。
此外，針對有急性自殺意念的重度憂鬱（難治型憂鬱症）患者，因為一般藥物以及rTMS要發揮作用可能需要兩到三週，但是病人沒法等這麼久，這時候就可以使用鼻噴劑藥物治療，用藥後一個星期內、甚至二十四小時內自殺意念就會快速下降。
一起來健腦 腦彈性影響壓力防禦力
現代人生活壓力大，憂鬱症盛行率也逐年上升，值得注意的是，有些人會覺得「明明壓力沒差太多，為什麼同樣的壓力事件以前沒事，現在卻感到無力掌握？」朱哲生醫師指出，這是因為腦部面對壓力的能力，會隨著身體的退化像是腦血管退化，或是由於三高如糖尿病、高血壓等共病而下降，也就是「腦彈性」下降，使得過去能夠承擔的壓力，現在變成難以負荷之重！
朱哲生醫師指出，像是四十多歲的三明治族，上有老、下有小，不只有孝親費、子女支出費，還有房貸要繳，工作上還可能剛升任主管初擔責任，這時候健康和體力雖然不差，但也差不多要迎接「三高」，而使腦彈性變差。因此，不管男女，中年時期都是憂鬱相對高的風險期！
醫師建議，平時可以多透過健腦抗發炎的飲食、運動、生活型態來「健腦」，讓發炎濃度下降！例如，假日不要一直在家睡覺，症狀輕微者，可到戶外快走、跑步，甚至到公園走走路、曬曬太陽。規律作息、睡眠、定期運動也很重要。另外，練習「正念」呼吸，簡單地說是「心在當下」，只要關注呼吸就好。把念頭定在呼吸，關注呼吸的一進、一出之間，一天三次、每次三到五分鐘，有效提升副交感能力，不要讓交感神經太強！腦就會定在當下，心情也就能平靜下來。
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