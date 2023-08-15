小米手環8 Pro升級！螢幕變大到1.74吋、續航力達2週 新售價出爐
小米昨（14）日在北京進行「2023 雷軍年度演講」，其中最受矚目的莫過於全新的「小米手環 8 Pro」，與上一代比較，小米手環 8 Pro使用的OLED螢幕從1.64吋加大到1.74吋，外配有60Hz刷新率，厚度則由上代的11mm減少至9.9mm，目前釋出售價為399人民幣起（約新台幣1760元），重量則是落在22.5g。
記者張志浩/綜合報導
小米手環 8 Pro共推出亮黑、亮銀等顏色的機身供消費者選擇，官方表示，小米手環 8 Pro電池續航力為14 天，相比上代多了 2 天，廠方本次提供百款可供用戶自訂的錶面，以及多達10款錶帶可以選購，其中包含TPU 抗菌材質、織物、皮革、米蘭尼斯金屬鍊等，建議售價分為399、449人民幣，約新台幣1760元起，並已在中國上市。台灣市場方面，小米目前停留在初步評估階段。
小米手環 8 Pro目前配有1.74吋螢幕，螢幕設計為平面化，並支援60Hz 更新率、1670 萬色、336ppi、Alway-On顯示等；並將小組件介面功能升級，除了能自由組合常用應用程式，也可以新增相簿錶盤功能。機身厚度9.9mm ，重量22.5g ，支援5ATM防水等級。
此外，小米手環 8 Pro也有內置 GPS，用戶可以在外出運動時放下手機；內建雙通道監測模組，並優化監測演算法，支援獨立GNSS 定位、NFC 功能，擁有150種以上運動模式；續航力層面預期最長能用14天，開啟「Alway-On顯示」，也能有6天的續航力。