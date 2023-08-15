首座國際級遊艇港酒店 安平港悅椿度假酒店動土 預計2027年完工
全台首座國際遊艇港酒店-安平港悅椿度假酒店，今(15)日舉辦動土典禮，這是悅榕集團首次進軍台灣市場，並且是該集團全球第一個與國際遊艇港相結合的濱海度假星級飯店，計劃於2027年完工，屆時將成為台南國際觀光新亮點，並締造南台灣新地標。典禮由台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、亞果遊艇集團董事長侯佑霖及地方民代一同祈福祝禱、持鏟動土。來自新加坡的頂級酒店品牌-悅榕集團全球有47個據點，以與體貼入微的服務，為賓客提供貼近自然的奢華、關注生態、富有文化特色的度假體驗。全球有超過 63家度假村及酒店、59 家水療Spa、59 家藝品閣及3個錦標賽高爾夫球場。台南安平也因位於古蹟聚落且與大自然為鄰，成為悅榕集團在台拓點的唯一指定地。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，安平港的潮差平穩，地理位置也靠近市中心，非常適合於此發展觀光業，感謝世界知名的悅榕集團，台灣第一站選擇在台南亞果設點，期待亞果與悅榕集團強強聯手為台南打造優質的觀光產業。
亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，亞果期望帶領民眾進入海洋，今日的動土典禮代表一種開始，未來飯店落成後，讓亞果引領身在海島國家的台灣人更靠近海洋，深入海洋。
今日除舉辦安平遊艇城第三期動土典禮，同時舉辦銷售說明會，釋出酒店內限量40間悅椿套房進行38年使用權銷售，投資人可以成為榕源會會員；並享每年最多30日國內外免費入住及使用悅椿旗下飯店設施的權利；還擁有套房出租的營業額分潤收益，吸引近200人到場了解。
40間悅椿套房室內空間約28坪、規劃1房1廳2衛，戶戶有海景，由悅榕集團專業管理及運營。為服務購買悅榕集團房產權益的投資人，悅榕集團特成立榕源會，會員得獨享專屬折扣、福利和權益，並由專業禮賓人員提供奢華尊榮的服務。