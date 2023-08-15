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大學放榜！資通訊招生強勁　台大物理擠不進榜單、銘傳AI系滿招

▲112大學分發入學今（15）日放榜，學生一窩蜂搶讀資通訊科系，台大物理、機械系擠不進榜單；銘傳大學AI應用系滿招。（圖／銘傳大學提供）
▲112大學分發入學今（15）日放榜，學生一窩蜂搶讀資通訊科系，台大物理、機械系擠不進榜單；銘傳大學AI應用系滿招。（圖／銘傳大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

為服膺國家政策和產業需求，政府鼓勵大學校院擴充半導體、AI（人工智慧）、機械領域等資通訊相關系所招生名額，112學年度大學分發入學今（15）日放榜，整體錄取率達96.14%。升學輔導專家劉駿豪即表示，學生一窩蜂搶讀資通訊科系，甚至出現選系不選校的現象，在二類組校系部分，台大物理、機械系已擠不進前面榜單，推估與「好就業」有關；銘傳大學表示，AI（人工智慧）應用學系今年甫推出即滿招，顯現在人工智慧應用領域和ChatGPT的熱潮推波助瀾下，學生對相關領域前景有信心。

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劉駿豪指出，今年考生報名人數大增，致使去年「低分高就」的好康現象，在今年「校正回歸」，許多科系錄取分數皆提升，甚至有科系大增逾100級分，如東吳政治系去年錄取門檻為140.5級分，今年來到206.5級分，高師大英語系去年錄取門檻為121.5級分，今年錄取門檻大增至235級分。

在二類組部分，劉駿豪分析，有鑑於國內半導體產業夯，考生選系不選校狀況更明顯，認為只要能進入電機資訊相關校系就好，不再非台大獨尊；二類組的頂尖熱門校系前15名，只有台大材料系不是電資科系，其餘皆屬電機資訊科系，其中台大電機最低錄取225級分仍為首位，陽明交大電機甲組、清大電機甲組平均級分，也略高於台大資工系，顯示考生選系不選校的傾向明顯。

劉駿豪說，早期台大物理、機械還能排上二類組前幾志願，今年卻僅有台大材料排得上，除了學生對電機資訊科系有興趣外，也考量與職涯發展有關，「比較好就業」，

除了頂大之外，就連私立銘傳大學今年甫推出的AI應用學系也滿招，回流後的15個名額皆招滿。AI應用學系主任李明哲強調，隨著人工智慧技術的迅猛發展，對於具備相關知識和技能的專業人才的需求持續攀升，今年的招生成果不僅印證了該學系的受歡迎程度，更凸顯學生對人工智慧領域前景的樂觀信念。

銘傳大學校長李選士認為，今年分發入學放榜的結果反映出考生對於學科未來發展前景的看法，這次不僅人工智慧學系受到歡迎，整個資訊學院都滿招，同時，觀光學院滿招的情況也預示著疫情趨緩，未來旅遊業將蓬勃發展。

另外，在第三類組部分，劉駿豪表示，今年第三類組（醫牙科系）狀況和往年差不多，自費醫學系門檻落在260級分、牙醫系門檻落在258級分，台大醫學系錄取門檻為283級分；今年有個較特別狀況，陽明交大醫學系278級分，比台大牙醫系275級分高，但過去兩年台大牙醫分數高於陽明交大醫學系，今年回歸以往，陽明醫學系成為醫學系的第二志願。

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