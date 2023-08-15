中華職棒／林子偉效應！梁家榮連2場開轟！樂天11:5打爆中信兄弟

中華職棒（CPBL)樂天桃猿今（15）日在桃園國際棒球場遭遇中信兄弟，雙方都安排洋投出戰，猿隊霍爾出戰泰樂，樂天由梁家榮連2場開轟，讓樂天桃猿終場11:5打爆兄弟，近期2連勝，變成聯盟第一。 我是廣告 請繼續往下閱讀 樂天桃猿昨天以14:6擊敗富邦悍將，今天回主場遇到中信兄弟，梁家榮又再度開轟，這兩場灌進7打點。霍爾主投7局失3分，飆出5次三振，拿下勝投。猿隊首局就有攻勢，林立、廖健富接連敲安，讓猿隊先馳得點，梁家榮又擊出3分全壘打，讓樂天單局拿下4分。兄弟2局上靠著許基宏敲安追回分數，加上樂天傳球失誤，陳家駒高飛犧牲打，江坤宇適時安打追回3分。不過樂天攻勢兇猛，4局下林立、陳晨威中外野安打又追加分數，泰樂6局狂失6分吞敗，被打9安打，後援的盧孟揚也遇到亂流，被朱育賢二壘安打狙擊失2分，換上陳柏豪繼續丟分，兄弟單局又狂失5分，雖然8局上王政順開轟2分砲追回分數，但差距太大落敗。中華職棒／梁家榮開轟致勝一擊！樂天5:3擊倒富邦悍將中華職棒／藍寅倫道別忍不住哭了！樂天桃猿領隊浦韋青也流淚中華職棒／林子偉確定加盟樂天！新背號、合約總值金額將曝光中華職棒／中職聯盟公告 台鋼雄鷹王溢正、藍寅倫、翁瑋均報到