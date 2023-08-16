2023農曆七月鬼門開！黑兔年鬼月禁忌：容易被抓生肖、星座、姓氏

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農曆七月鬼門開，是國曆8月15日晚間11時開始，直至國曆9月14日晚間11時鬼門關；中元節與盂蘭盆節則是國曆8月30日晚間11時。
📌鬼門開容易被抓的生肖
命理師江柏樂表示，生肖屬「兔、雞、虎、猴」的人，在農曆七月最容易卡到陰，因此要盡量在晚上11點前回家。而近期運勢較差的人，也應避開陰氣重的地方。
📌鬼門開最容易被抓的星座
星座塔羅專家小孟老師分享12星座鬼月運勢，其中點名「5星座」特別小心，依序是 天蠍座、水瓶座、射手座、摩羯座、雙魚座，尤其是冠軍天蠍感應力很強，個性也較緊繃，深夜別在外遊蕩、不出入危險場所，有空不妨到廟裡求平安。
📌鬼門開容易被抓的姓名
東寧清水祖師宮的陰帝普渡三公指示，在農曆7月期間，姓氏「吳、陳、郭、張、林」的民眾，今年農曆七月要特別注意，尤其是車關及水關。
📌黑兔年是什麼？
60年一遇的「黑兔年」特別兇，為什麼2023年是黑兔年？根據天干地支、五行，推出2023年是癸卯年，而癸水為黑、卯則為兔，因此今年是60年一遇的「黑兔年」，下個周期是在2083年。也有南韓命理師提醒，2023是黑兔年、2024是青龍年，黑兔走入青龍，相對不吉利，因此黑兔年要特別謹慎小心。。
📌鬼門開注意什麼？
寧可信其有，命理專家楊登嵙列出10大禁忌，若有信仰則別鐵齒，以免影響運勢。
1、不開工動土
2、鬼月不入宅
3、農曆七月不買房
4、家裡別掛燈籠
5、門窗陽台別掛風鈴
6、室內早晚避免總是陰暗
7、門窗緊閉小心潮濕霉味招來好兄弟
8、裝潢不宜拱門拱窗，形似墓碑招陰氣。
9、庭院樹木不宜過度茂密
10、晚上睡覺鞋頭不對床
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。