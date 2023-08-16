迎鬼門開！世界麵包冠軍做超逼真「金紙吐司」　放上供桌超融入

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選用優質天然發酵奶油，讓外皮酥脆、內在綿密，並透過手作層層反覆堆疊，製作多層次口感，入口焦脆與濃郁奶油香氣交織，有著豐富又迷人的層次變化。王鵬傑並解釋，吐司上頭的紅色畫印，是由天然甜菜根粉製成再烙印，民眾可放心食用。「金紙千層吐司」可於莎士比亞烘焙坊官網預訂，每個120元。
而「翰品酒店高雄」則因應鬼月而推出墨西哥鬼怪嘉年華系列活動，即日起至09月14日，於「港都茶樓」每周一至周五的午晚餐餐期，來店消費並與亡靈節道具合照打卡，即贈獨家設計限定點心，包含多種口味的骷髏頭餅乾，還有亡靈麵包，圓形的外觀中間特地做像手指關節的圖案呼應節慶，還有叉燒口味內餡，滋味鹹甜。兩項小點也於飯店Happy hours時段，提供給商務禮遇房客。
飯店另推出「墨西哥鬼怪嘉年華派對」，將於8月26日舉辦，於7樓的 VIP Lounge，時間為20:00~21:00，所有住客皆可參加。翰品以墨西哥亡靈節文化為背景，邀請住客體驗非典型的鬼月活動，現場懸掛皮納塔道具，將進行多人趣味競賽小遊戲，獲勝參賽者將有機會獲贈飯店紅酒一瓶。現場也準備主題貼紙、小骷髏頭戒子等紀念品。
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