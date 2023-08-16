中華職棒／林子偉、王柏融身價比一比！美職日職大不同
中華職棒樂天桃猿今（16）日將舉行超級球星林子偉的簽約記者會，將公布他的身價、背號以及合約年限，過去他在大聯盟約為53到56萬年薪，約折合1691-1786萬台幣，相當於每個月140萬台幣，因此他在中職若能領到百萬身價也算十分合理，相同狀況回到日職日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融身上，他跟火腿簽下年薪為1500萬日幣，相當於328萬台幣，每月為27萬台幣，因此他回來台灣，有機會回到過去50萬身價，甚至回到過去最高3年4億日幣，約8768萬台幣的身價。
記者吳政紘/綜合報導
林子偉以天價高達209萬美金簽約金加入紅襪，就已經可以拿到6668萬台幣，他也不負眾望，在小聯盟打拚多年後，於2017年直升大聯盟，之後多半在大聯盟，直到2020年結束。
以每年53-56萬美元身價來看，他幾乎每個月可以拿到140萬台幣，小聯盟的月薪僅2000-3000美元左右，因此預計他在美職累積身價破億台幣，累積約1億2000萬元以上。不過在美國獨立聯盟，他的月薪只剩下1600美元到2500美元（約7萬9765台幣）之間。
王柏融在2017年跟日職火腿隊簽約，3年加激勵獎金就可賺進1.2億台幣，加上去年年薪7000萬日幣，今年1500萬元日幣，約賺進1億3863萬台幣左右，兩人身價差不多。
因此林子偉簽下百萬月薪，以他大聯盟身手是絕對合理，王柏融在出國前就跟猿隊簽下5年合約總值3180萬元的大約，月薪來到50萬元等級，預計回歸也可能拿到百萬月薪，千萬年薪。