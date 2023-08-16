弟弟前女友吳品潔認愛禾浩辰 王子邱勝翊撂話：沒有妳依然燦爛
王子（邱勝翊）今（16）日出席東森戲劇《沒有你依然燦爛》媒體茶敘，談到弟弟邱宇辰（毛弟）的前女友吳品潔認愛禾浩辰，王子表示：「兩個都是我喜歡的朋友，恭喜恭喜。」他和禾浩辰拍過電影，有些私交，祝福這對情侶，最後還搞笑置入劇名：「至於我弟的回應，『沒有妳依然燦爛』。」
記者羅凌筠/台北報導
前經紀公司「傳奇星」老闆黑人（陳建州），因不滿性騷擾指控，告同期《我愛黑澀會》大牙（周宜霈）加重誹謗，王子表示：「這件事已經在司法程序，不方便發表什麼。」王子也坦言以前跟大牙會來往，現在比較少聯絡。
此外，他因《全明星運動會》與紅隊領隊江宏傑結緣，對於江宏傑與日本前妻福原愛打官司，王子透露：「他去日本我有關心他，他跟我說謝謝。」而傳過緋聞的郭雪芙，最近被爆與早午餐老闆Andy交往，王子說：「我認識那個男生，老闆是我好朋友，那個（緋聞）應該不是真實的。」
※【NOWnews 今日新聞
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