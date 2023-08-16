足球國小世界盃點燃戰火　完整賽程、球隊、球員介紹懶人包

本次賽事男生組邀請馬來西亞代表隊馬來西亞華人足球總會、日本代表隊SJFSC PIVO、越南代表隊Archimede School、泰國代表隊PT PRACHUAP FC；女生組則邀請了印尼代表隊GARUDA ROYAL、泰國代表隊Nonprasitwithaya School，將與台灣代表隊台中市協和國小，花蓮縣東里國小將一較高下，8月18日更將舉行8支球隊男女混合的菁英邀請賽，現場熱鬧可期！
中華民國迷你足球協會理事長房振昆則表示，「足球是風靡全世界的平民運動，提倡健康休閒活動更有助於少兒防毒反毒，值得台灣各界持續關注支持，足球更是超越國界限制的全球共通運動語言，從兒童足球往下紮根，建構青少年足球運動國際交流平台，可以是台灣走向全世界的絕佳路徑，並且配合政府新南向政策，催生出此次賽事。」
馬來西亞代表隊馬來西亞華人足球總會的教練JOHN CHOW表示，「感謝國小世界盃國際邀請賽主辦方的邀請，相信這次的比賽，可以讓我們學到很多寶貴的經驗。」身為地主的台中協和國小代表球員林子齊說，「之前備戰有去到國外參加比賽，慢慢熟悉國外球隊的強度，我們準備好了，有信心把冠軍留在台灣！」花蓮縣東里國小的代表球員胡巧柔則說，「這是我們第一次和國外球隊比賽，很緊張也很期待，我們會盡力拿出最好的表現，當然希望可以把冠軍留下來！」
本次賽前特別安排參賽隊伍進行文化之旅與選手之夜，接著進行三天的賽事，現場更有農糧署安排的小農攤位進駐，讓球迷們享受在地美食，全程免費入場，同時有許多中場表演和抽獎活動。三天賽事也將透過愛爾達電視台全程實況轉播，並可以在MOD愛爾達體育台、愛爾達APP收看精彩賽事，為台灣代表隊優秀小球員加油打氣。
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⚽2023國小世界盃國際邀請賽隊伍介紹:
男生組
（1）台灣代表隊-台中市協和國小
111學年度國小世界盃男生組冠軍
2023安聯小小世界盃U12組冠軍
芬蘭赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽第5名
總教練：許忠全
代表球員：王誠
（2）日本代表隊- SJFSC PIVO
静岡県大会 優勝 5回 準優勝 2回
JFA バーモントカップ フットサル選手権 全国大会出場 5回
JFA バーモントカップ フットサル選手権 全国優勝 1回
JAPAN FUTSAL CUP 全国優勝 1回
HONDA CUP 全国優勝 1回
總教練：小川 信二
代表球員：坂本 律人 (SAKAMOTO RITSUTO)
（3）越南代表隊- Archimedes School Football Club
Archimede School在2012年成立足球隊，除了足球以外，也有許多的體育活動，希望透過足球培孩子們與同儕的交流，因此也積極參與各項比賽和友誼賽，在7月份俱樂部的賽事中也拿下好成績！
總教練：Nguyen Trong Ngoc
代表球員：Nguyen Nhat Minh
（4）泰國代表隊- PT PRACHUAP FC ACADEMY-BKK
泰國T1聯盟位於曼谷校園， 年齡範圍從U11至U18，主要團隊位於泰國南部的班武里府。
總教練：MR. WATCHARIN TOAMPUDSA
代表球員：RATHAKORN PRASARTKARNKHA
（5）馬來西亞：馬來西亞華人足球總會（Malaysia ChineseFootball）
馬來西亞華人足球總會今年開始往青年足球方面發展，並成立U12以下級別，球隊組成是由其他本會所屬州屬挑選球員參與本次賽事，期待能和各國有更多交流機會。
總教練：JOHN CHOW
代表球員：JASPER YAP ZHEN SHAO
女生組
（1）台灣代表隊-花蓮縣東里國小
2022全國學童盃足球錦標賽女生六年級組亞軍
2022全國少年盃足球錦標賽公開四年級女生組冠軍
111學年度國小世界盃女生組冠軍
總教練：杜國勝
代表球員：胡巧柔
（2）泰國代表隊- SOCCER GATE NONPRASITWITTHAYA
Nonprasitwithaya School由來自民間的球員組成，該隊參加曼谷聯賽並定期參加市賽，球員們來自各學校的小學部。
總教練：Mr. Narongkorn Ployee
代表球員：NANNAPHAT CHINSAKUN
（3）印尼代表隊-GARUDA ROYAL
Garuda Royal 是由印尼民間組成的國家學生隊，涵括從多個省份中選拔出來的國家學生隊球員（年齡為9至16歲）。
總教練：Mr. Denny Rumba
代表球員：PUTRI ZAHWA Z.