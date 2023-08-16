高雄風景區整治有成，連連獲獎肯定。其中「110年度蓮池潭風景區整建工程」從公共建築景觀類脫穎而出獲2023建築園冶獎，「110年度壽山風景區觀光再造工程」再獲國家卓越建設獎最佳施工品質類殊榮。高市府觀光局長高閔琳表示，營造友善旅遊環境一直是觀光局努力目標，感謝評審們的肯定，讓歷經整建再造後的景區，成為高雄新地標與打卡新熱點。
記者陳美嘉／高雄報導
高閔琳說，「110年度蓮池潭風景區整建工程」主要以「減量」及「導入在地元素」為設計理念，讓泮月橋的無障礙坡道順街整體動線，近距離感受孔廟建築之美和欣賞「泮月潭影」景緻。另前身為農田水利會管理站的「泮咖啡餐廳」，經拆除舊有建物後，打造成白色玻璃屋景觀餐廳，周邊以生態工法引入蓮池潭水，其淙淙流水傾瀉而下的瀑布與水草埤塘等景觀，營造出與眾不同的水域風光。
「110年度壽山風景區觀光再造工程」則是以壽山動物園停車區域、人行動線及優化無障礙空間為主軸。壽山動物園歷經改造後於去(2022)年12月開幕，迄今已吸引約80萬參觀人次，因此，前往動物園的動線，便成為此次工程營造的重點區域。為創造不一樣的人行體驗，不但將沿線欄杆以斑馬條紋方式呈現外，途中還可發現多處打卡點及有趣的動物意象設施，讓前往動物園的遊客增添許多互動趣味。
觀光局表示，未來將對景區環境營造持續優化、提供民眾更舒適友善的的休憩旅遊環境，獲得肯定與殊榮讓觀光局更具信心建構蘊含高雄之美的景區特色亮點，讓每次來到高雄的民眾都有不一樣的驚艷。