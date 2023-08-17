有兩個東南亞國家上榜！TikTok揭曉十大夏季熱門旅遊城市排名
暑假旅遊旺季到來，旅客終於可以隨意前往世界各地旅遊，社交平台上也充滿旅客的旅遊點滴。TikTok揭曉十大夏季熱門旅遊城市排名，其中泰國曼谷和新加坡都上榜，成為熱門的旅遊城市。
國際中心賴正琳／綜合報導
韓國首都首爾以11億93萬1,500次的標籤瀏覽數名列榜首，是2023年夏天最受歡迎的旅遊目的地，剩下的九名則分別是法國巴黎（4億8130萬5224次）、西班牙巴塞隆納（1億188萬2,604次）、荷蘭阿姆斯特丹（7,220萬1,405次）、新加坡（6,289萬900次）、泰國曼谷（3,438萬6,100次）、義大利羅馬（2,950萬次）、土耳其伊斯坦布爾（2,858萬845次）、美國紐約（2,433萬8,600次）、日本東京（2,366萬6,700次）。
根據《南華早報》，這項國際調查以熱門旅遊城市名字和其他標籤如「#travel」、「#travelguide」和「#travel2023」為組合進行搜索，查看哪10個城市在TikTok上擁有最多的標籤瀏覽量。
前十名中可以看到東南亞城市便佔了其中兩名，足見深受年輕旅客的喜愛。TikTok在全球廣泛受到年輕世代歡迎，不過也引發各國政府的關切。英國通訊管理局（Ofcom）2023年發布的數據顯示，因中資背景而引發國安疑慮的TikTok已是英國12至15歲民眾單一主要新聞來源（28%），年輕族群已習慣用TikTok分享生活，包括旅遊的見聞。