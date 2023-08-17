打造亞洲矽谷！賴清德出席舊金山僑宴「讓台灣成民主世界MVP」

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賴清德晚間出席主流暨僑界人士晚宴，包含總統府國策顧問邱俊邦、秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、蕭美琴、僑務委員會委員長徐佳青、羅森柏格、美國前國土安全部部長暨加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）等人亦出席晚宴。
賴清德表示，上次來舊金山是去年初，代表蔡總統出訪並過境，那年冬天特別寒冷，疫情也十分嚴峻，但看到舊金山街道上許多僑胞朋友揮舞國旗，大聲喊出「台灣加油」、「中華民國台灣加油」，再厚的口罩也無法掩蓋大家的笑容，不論多遠的距離也能感受到大家的熱情，就像無論情勢多麼嚴峻，台灣要乘風破浪、走進世界的決心，一點都不受到影響。
賴清德說，這次出訪是以特使身分，代表蔡總統前往邦交國巴拉圭，祝賀新任總統貝尼亞就職，感謝美國在他出訪期間，秉持安全、舒適、便利及尊嚴等原則，協助過境，也要代表蔡總統感謝僑界鄉親多年來的打拚、共同合作，現在台美關係是前所未有的好。
賴清德接著說，鄉親們人在美國，心在台灣，只要台灣有需要，都義不容辭和台灣站在一起，包括面對疫情、俄烏戰爭、土耳其地震賑災等國際事務，都是出錢出力，在僑界扮演政府與美國的橋梁，讓世界看到台灣的經濟實力，看到我們願意為國際社會付出，更看到我們是國際社會一股良善的力量。
賴清德指出，舊金山是美國偉大的都市之一，許多鄉親在舊金山矽谷創業、就業，矽谷代表了美國歡迎自由開放的精神，因此，今天他將以「打造創新繁榮台灣」為題向大家報告。他指出，IC設計，台灣全球市占率24.3%，全球第二；晶圓代工、封裝測試全球市占率超過50%，全球第一；台灣半導體更生產全球90%以上的先進製程，是全球第一。
賴清德提到，台灣不只有半導體產業，還有資通訊、被動元件、精密機械、金屬製品工業及紡織等產業，這些產業形成自己的聚落，不斷推陳出新，成就一家又一家的隱形冠軍，在全球供應鏈上扮演重要角色。他舉例指出，iPhone手機有36%的成本在台灣製造；特斯拉有75%的車用零件是台灣廠商供應；全球筆電超過8成來自台灣；生成式AI台灣伺服器占全球市場9成。
賴清德認為，現在情勢變化非常快，未來世界貿易秩序將走向公平競爭、安全信任、淨零碳排和社會包容等價值，台灣必須要抓緊機會、掌握變局，擴大優勢，經濟發展才能立於不敗之地。未來，他將推動國家希望工程，打造創新繁榮的台灣，帶動經濟進一步的發展。
賴清德說，YouTube創辦人陳士駿曾過：「台灣有全世界最好的工程師、創新家和創投家，台灣可以成為下一個矽谷」，除了陳士駿所說，擁有成為矽谷的這些有利條件之外，還有最適於創新發展的民主制度、豐沛的資金，以及完整科技產業鏈作為支援，因高鐵的串連，整個台灣已經形成一日生活圈的科技廊帶，所以台灣的確有能力和灣區的矽谷相呼應，「我們一起努力，將台灣打造成為亞洲的矽谷」。
賴清德表示，就像矽谷的願景：「讓世界變得更美好（Make the World a Better Place）」，台灣也可以在民主、和平、繁榮的願景上，讓世界更美好，未來，他將以和平作為燈塔，民主當指南針，帶領台灣繼續前進，和大家共同努力走向國際社會，迎向未來，讓台灣成為民主世界的MVP。