台南立委參選兩女將互嗆 姚正玉：反蚊子館 賴惠員：酸葡萄心態

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姚正玉指出，台南也有經費可觀的重大工程，其中建在新營區的國圖南館總經費高達五57億，原本土建部分只要24億元，但前後歷經17次流標，預算一直追加，直到去年7月才以34億元的決標金發包出去，得標廠商還是台獨聯盟前主席郭倍宏的宏昇營造，郭不只綠友友，還是綠大老。
姚正玉說，她不是反對地方建設，但這些建設都沒有辦法回收，必須要有長期穩定的預算來維持營運，這對國家財政來說是一個很大的負擔。安南區的國立台灣歷史博物館，2011年開館，2021年再花4億元前瞻計畫預算基礎建設更新及強化，文化部今年又提出30億的擴建2期計畫，真的很大方。
針對姚正玉的指控，立委賴惠員表示，這又是見不得南部好的酸葡萄心態。賴惠員說，姚正玉之前第一選區競選議員時，完全沒有提到國圖南館有問題，現在跑去別的選區選立委就說這個案子有問題。姚正玉自稱是溪北的女兒，卻反對溪北的建設，根本是為了蹭聲量而枉顧鄉親權益。
賴惠員指出，近幾年因疫情及南部工程量大增的關係，導致公共工程發包困難重重。所以只能追加預算，來符合廠商願意施作的最低標準。以國民黨執政的台中市為例，台中大巨蛋流標7次，原預算65億元，最後追加到99.98億，內部裝修等24億多元未來將採ROT方式補足，合計共124億。難道台中大巨蛋一直流標、一直追加預算也是圖利？
賴惠員表示，近年來原物料上漲頗多，改國圖南館是6年前提出的案子，是經她積極努力爭取才能開工。國民黨從前鎮漁港戰到屏東棒球場，現在連培育後代的國家圖書館都反對，是不是南部都不能有建設？這樣扯台灣的後腿，真不知是什麼心態。
姚正玉回應賴惠員表示，她並沒反對國圖南館，更沒有反對建設，但作為一個稱職的民代就要為地方爭取所需，既然57億的國圖南舘已經動工，懇請賴惠員立委能夠好好監督，讓工程如期如實完工，別再追加預算。她也保證，若有機會進入立法院，不爭建設、爭福利，不用57億，就可以讓這一代的老人小孩都免費吃好、吃飽。