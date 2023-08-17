輔英科大營隊小尖兵前往偏鄉進行全齡服務

輔英科大醫技系學會等四個社團營隊利用暑假前往南投、屏東、離島等地，以寓教於樂方式為偏鄉國中小學生灌輸保健知識，進行全齡服務。校長林惠賢表示，學校長期紮根偏鄉，善盡大學社會責任，包括附設醫院受委託經營琉球鄉衛生所附設護理之家，提供離島長輩專業照顧，社團學生也願意犧牲暑假，組隊前往各縣市偏鄉進行全齡服務，令人欣慰。
記者陳美嘉／高雄報導
學務長陳冠位指出，今年共有四個營隊，包括JG C2H3志工隊前往雲林縣口湖鄉下崙國小舉辦「科環小尖兵－小科學愛地球」夏令營；春暉社遠赴南投縣信義鄉潭南國小辦理「潭南健康育樂營」；醫技系學會更是前往離島屏東縣琉球鄉琉球國中推出「醫技小尖兵夏令營」；深受大人小孩歡迎的魔術氣球創意社則到屏東縣恆春鎮水泉國小龍泉分校舉行「龍泉氣球育樂夏令營」，四個營隊圓滿達成任務。
護理系志工阮子芹說，五雖然前期準備工作繁重，但看到小朋友開心的笑容，高興的飛撲到身上的喜悅，一切都值得了。「原以為自己很堅強，但還是敗在小朋友身上，哭了」今年甫於幼保系畢業的江佩蓉表示，課程有闖關遊戲融入急救教學，吹氣球等，小朋友天真但調皮很不受控，原以為短短三天相處情緒不會太波動，但被第一位發表感言的人哽咽快哭的聲音感染，自己卻莫名掉下淚。
春暉社活動總召護理科郭芷伶表示，社團與南投縣信義鄉已結緣十年，與潭南部落也有五年情誼，為部落社區居民規劃健康促進行動，深獲在地學校及部落居民好評。今年出動三十位志工與六十多位學員互動，課程有教導學員正確刷牙、使用牙線和漱口水，部落長輩體驗精油按摩，活力操等，建立彼此友好與信任，相信未來一棒接一棒，秉持初心持續努力陪伴部落的新生代學習成長。