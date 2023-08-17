蔡英文接見友邦駐聯合國代表 友邦大使：推動台灣加入聯合國
▲蔡英文接見「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」。（圖／總統府提供）
記者陳佩君／台北報導
2023-08-17 19:19:46
總統蔡英文今（17）日接見「友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團」，感謝友邦們持續在國際場合為台灣發聲；史瓦帝尼常代德拉米尼（Vuyile Dumisani Dlamini）大使則說，台灣駐日內瓦聯合國友邦是台灣的戰略盟友，會持續呼籲將台灣納入國際組織、全球論壇與聯合國體系等，並推動台灣再次加入聯合國這個大家庭。
蔡英文上午在外交部長吳釗燮、總統府副秘書長張惇涵陪同下接見友邦駐日內瓦聯合國暨其他國際組織常任代表訪台團。蔡英文表示，德拉米尼及瓜地馬拉常代查維茲-碧葉蒂（Ángela María Chávez Bietti）大使都是第一次來到台灣，相信常代們透過這次訪問，將會對台灣有更多的了解，常代們平日駐節在日內瓦，負責推動聯合國及其他國際組織業務，任務重大，感謝大家利用歐洲暑期休假的寶貴時間，特別組團來臺參訪，展現對台灣的堅定支持。
蔡英文表示，友邦一直是協助台灣走向世界的力量，她要感謝所有友邦的夥伴持續在國際場合為台灣發聲，而在疫情期間，世界都看到，台灣有能力也有意願貢獻自己的力量，非常遺憾的是，台灣卻被排除在「世界衛生組織」（WHO）之外。
她強調，政治因素不應該凌駕健康權利，台灣有先進完善的醫療體系，也有對抗疫情的豐富經驗，可以和所有國際夥伴分享，未來，所有友邦的夥伴繼續堅定支持台灣的國際參與，台灣也會繼續努力，使更多國際友人了解讓台灣參與聯合國等國際組織的重要性。
德拉米尼大使致詞時表示，台灣駐日內瓦聯合國友邦是台灣的戰略盟友，會持續呼籲將台灣納入國際組織、全球論壇與聯合國體系等，並推動臺灣再次加入聯合國這個大家庭；台灣被排除在聯合國事務之外並不公平、也不合理，因為台灣對世界有許多貢獻。
德拉米尼大使重申，將繼續發展台灣與友邦之間溫暖與互惠的關係，並祝台灣政府與人民持續團結、和平與繁榮。