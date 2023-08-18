今迎黑兔年鬼月天赦日！求財改運倒數第2天 5生肖犯煞衰到哭有解
時值黑兔年鬼月，今（18）天農曆七月初三迎來「天赦日」，是今年倒數第2個「天赦日」，下半年想求財改運最後2天，錯過今天想轉運要等到10月17日（農曆九月初三）、下個天赦日才有機會。民俗專家廖大乙提醒，農曆七月犯煞的屬牛、龍、羊、狗，及今天沖煞屬虎的5生肖要多注意，快到廟裡拜拜、懺悔保平安，也可「布施」化煞。
記者徐銘穗/綜合報導
廖大乙指出，今年癸卯年是兔年，又有雙立春，是特殊的「黑兔雙春閏二月」，在磁場、能量、氣候等方面都變化較為劇烈，下半年要小心水、火，若有颱風、豪雨預報，也不要掉以輕心。
而「天赦日」是能量最強的一天，也是「百無禁忌」之日，是向天請求赦免自己犯的錯，賜予能量和好運的好時機。廖大乙提醒，要好好把握今天農曆七月初三的「天赦日」，尤其是七月犯煞的生肖屬牛、龍、羊、狗的人，及當天沖煞的生肖屬虎的人。
有拜拜習慣的人，可以準備糖果、餅乾或水果，到常去的宮廟向神明下跪懺悔犯的錯，並允諾改過向善，保庇下半年煞氣走吉星到，就能逢凶化吉。廖大乙建議，犯煞的生肖也可「布施」化煞，參加宮廟或社區「公普」，並將普度品捐給有需要的人。
至於沒有拜拜習慣者，則可在白天照到陽光的戶外，環境清新最佳，肖虎者要避開煞方南方，再雙手合十祈禱，向信仰的神祉或上天祈求驅散壞運勢，切記最重要的是「心誠則靈」。