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好市多又出包！Sonoma乾酪綜合包檢出「農藥殘留」　94包已售出

▲食藥署副署長林金富說明「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署）
▲食藥署副署長林金富說明「Sonoma精選乾酪綜合包」檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署）

記者林莞茜／綜合報導

好市多股份有限公司近期向食品藥物管理署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」1批(產地：美國，規格：910公克/包) 」經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符，該批產品即管制輸入，並依據食品及相關產品輸入查驗辦法，對該公司同產地、同貨品分類號列之產品從加強抽批提高為逐批查驗。

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▲「Sonoma精選乾酪綜合包」經衛生單位抽驗檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署）
▲「Sonoma精選乾酪綜合包」經衛生單位抽驗檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署）
食藥署旋即責成高雄市政府衛生局執行後市場查核，該局現場抽驗尚在效期內之同品項產品4件，經檢驗結果，3件未檢出，1件(有效日期：2023.10.19)檢出環氧乙烷0.2 mg/kg (標準為不得檢出)；查前述經檢出環氧乙烷之產品總計進口2,120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2,021包，高市衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。

食藥署指出，食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，係涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。另日前好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷一案，高雄市政府衛生局已裁罰72萬元罰鍰。

▲好市多油漬摩佐拉乾酪驗出致癌物質「環氧乙烷」，已下架停止販售。（圖／高雄市衛生局提供）
▲好市多日前進口的「油漬摩佐拉乾酪」，遭驗出含致癌物質「環氧乙烷」，已下架停止販售。（圖／高雄市衛生局提供）

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