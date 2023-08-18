中華職棒／王念好簽約富邦悍將！合約總值730萬創史上高中生第一
中華職棒富邦悍將今與2023選秀會第一指名球員王念好完成簽約，雙方以簽約金555萬、月薪9萬及激勵獎金175萬的條件，簽下2.5年的合約，合約總值高達730萬元，也表現出悍將球團對王念好的高度期望。目前王念好正積極備戰U18世界盃賽事，並首度扛起台灣隊長的重責，待賽事結束後將正式向悍將報到投入訓練，中職過去高中生簽約合約總值，最高是統一獅隊林子豪、曾子祐的710萬元，王念好一舉打破此項紀錄，可見富邦對他的期待。
記者吳政紘/綜合報導
今年18歲的王念好在台東出生，身高183公分、體重85公斤，畢業於桃園北科附工，守備位置為內野手，高中時期展現出絕佳的打擊能力，是備受期待的重砲內野手，於高二、高三連兩年拿下玉山盃全國青棒賽明星球員最佳三壘手獎。
2022年王念好首度入選U18中華隊國手並擔任中心棒次，繳出17打數5安打、上壘率五成的優異表現。今年王念好再度入選U18世界盃中華隊國手，目前隨國家隊集訓備戰中，悍將期許王念好能在國際賽中打出好表現、為國爭光，並於加入悍將後持續成長，成為悍將未來重要核心戰力。
悍將本次與王念好簽下總值730萬元的合約，球團也期許王念好能發揮優異的天賦，並能夠在密集的高強度職棒賽事中發揮實力，為球隊打下每一場勝利。