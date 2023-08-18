威廉波特少棒／台灣大谷范宸竣開轟狂飆9K！龜山國小首戰完全比賽

由美國世界少棒聯盟（Little League Baseball） 所舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，又稱為世界少棒大賽（Little League World Series）。今（18）日在美國威廉波特（Williamsport）舉行，代表台灣的桃園市龜山國小少棒隊在首戰告捷，靠著「台灣大谷」范宸竣投打俱佳，不但開轟，先發主投3.2局飆出9次三振，最終以6比0擊敗加拿大區代表隊，龜山國小全隊上演接力完全比賽，是台灣隊史上第3次，史上第8次。 我是廣告 請繼續往下閱讀 威廉波特（Williamsport）是位於美國賓州中北部的城市，是世界少年棒球的發源地，自從1939年由Carl Stotz於此地創立了世界少棒聯盟，其中台灣在威廉波特少棒賽拿過17次冠軍，最後一次為1996年的高雄復興國小少棒隊，2009年龜山國小打進冠軍戰，可惜最後鎩羽而歸。美國媒體《sportingnews》報導，這是世界少棒大賽歷史上第8場完全比賽，也是自2017年來第一次，台灣隊史上3次完全比賽，是參賽國家中最多次數的球隊。此役桃園龜山國小全場擊出9支安打，范宸竣3局上轟出2分砲，投手方面，范宸竣、邱則瑋及蔡元浩輪番登板，6局合計送出14次三振，沒有讓代表加拿大區的北雷吉納（North Regina）少棒隊打者上壘，最後以再見三振結束比賽。桃園龜山國小為亞太區代表隊，下一戰將面對日本、墨西哥區的勝隊，預定21日下午5時（台北時間22日凌晨5時）開打。U12世界盃少棒／世界第二！中華隊勇奪亞軍 完整賽事排名戰績U12世界盃少棒／中華隊高聖凱賽後也哭了！「希望國中還能見面」U12世界盃少棒／「美國隊太強了！」中華隊教頭陳明仁：我很滿意U12世界盃少棒／沈偉凡表現優異中華教頭狂讚！賽後痛哭失聲