看好市多卡易主　中信金總座提醒富邦要擔心這件事

好市多Costco聯名卡易主，由國泰世華銀行改由台北富邦銀行發行，也曾發行過「好市多卡」、7月連霸「刷卡王」寶座的中信銀行是否會擔心被追過？對此，中信金控總經理陳佳文今（18）日在法說會上表示，中信銀發行很多聯名卡，也只有「好市多」離開，「會離開還是會離開」，現在也離開國泰世華銀行，富邦也要擔心。不過，他也強調，從做生意角度，刷多少不重要，手續費收入重要，中信要確保手續費收入市場第一就好，如果刷比較少、手續費收入更多不是更好。
記者顏真真／台北報導
國泰世華銀行是在2014年從中信銀行手中搶下好市多Costco聯名卡發行權，一發就是10年，卡量也從最早的90萬張衝到目前的270萬張，今（2023）年8月8日起Costco聯名卡發行銀行將易主，由台北富邦銀行接續發行，並在賣場開刷。
對於台北富邦銀行搶下好市多聯名卡，中信金總經理陳佳文今日表示，雖然信用卡不是大生意，賺不了多少錢，但會連結到客戶黏著度，國泰世華銀行失去好市多卡，畢竟這是一年刷好幾百億的一張大卡，他覺得富邦很快速會追上來，但中信銀6、7月仍穩居「刷卡王」。
不過，他認為，從生意角度來看，刷多少不重要，手續費收入才重要，中信銀就是要確保手續費收入市場第一，如果刷卡金額少、手續費收入變更多不是更好，他預估未來1、2年中信銀信用卡手續費收入會持續成長，今年1-7月就成長3成。
陳佳文還說，中信銀發很多聯名卡，過去這幾年也只有「好市多」離開，像TAIPEI 101聯名卡、漢神百貨聯名卡、LINE Pay卡、中華電信聯名卡都跟合作很久， 「會離開還是會離開」，現在又離開國泰世華銀行，「富邦也要擔心」。