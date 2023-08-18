台鐵高雄機廠開發、輕軌加持　榮欣「上文化」受矚目

文化中心與高雄師範大學周邊濃厚藝文氣息，是高雄知名的藝文特區，位在高雄市中心區域開發較早，生活機能發展成熟，造就獨特的住宅聚落。此外，多所明星學校座落於此，讓許多父母為了明星學區搶卡位，成為區域房價有力支撐，即使區域可售物件多為20年以上的中古華廈、公寓、老舊透天等，仍能維持一定行情。近期在市中心環狀輕軌通車成圓話題與台鐵高雄機廠重劃等建設帶動下，為區域帶進觀光軌道經濟效益。
記者陳美嘉／高雄報導
台鐵高雄機廠重劃開發基地位在鳳山、前鎮、苓雅三區交界處，西為凱旋路、東為武慶二路、北臨武昌路、南銜二聖路，佔地約31公頃，原為南台灣最大鐵路維修工廠，因配合鐵路地下化及臨港線停駛遷建至屏東潮州後，機廠原址閒置，高雄市政府與交通部鐵道局為活化土地價值，啟動台鐵高雄機廠重劃，將其規劃為「特定文化休閒專用區」，未來將保留部分台鐵歷史文物與老樹等，部分區域打造成影音設計文創與表演藝術園區，與周邊文化中心、衛武營兩大藝文場館串聯，同時結合周邊輕軌運輸與捷運TOD計畫，成為高雄藝文黃金三角特區。
榮欣建設凱旋路與英祥街口新案「上文化」位於文化中心生活圈，緊鄰台鐵機廠重劃開發基地，享受高雄藝文黃金三角生活，以及優質的生活環境與機能。此案位於英明國中明星學區，下樓過個馬路就到輕軌C35站，基地更是市中心難得四面臨路，隨著文化中心特區開發飽和土地難以取得，榮欣建設「上文化」為文化中心特區內少有的新成屋建案，尚未公開就吸引市場高度關注。