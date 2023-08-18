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瑞士作家腦癌復發跨海求治
著有《第二次量子革命》（The Second Quantum Revolution）等多本結合科學、歷史與哲學著作的瑞士知名作家耶格也因腦癌復發，上個月底在妻女的陪伴下，到清華大學接受硼中子捕獲治療。
耶格 4 年前發現罹患惡性腦瘤——膠質母細胞瘤（Glioblastoma multiforme, GBM），經歷 5 次開腦手術及加馬刀、甚至重粒子治療，仍然復發，歐洲醫生們都束手無策。
耶格表示，他花了 2 年時間研究，並與瑞士及日本醫師討論後，決定來台求治，在與清華合作的台北榮總醫師陳一瑋評估並擬訂治療方針。
耶格首先進行一個半小時的硼藥物靜脈注射，讓腦部的彌漫性癌細胞充分吸收作為標靶的硼藥，接著被推進緊鄰原子爐的治療室，接受 24 分鐘的中子束照射。
由於有含硼標靶藥物的引導，中子束可集中殲滅癌細胞，正常的腦細胞則不受影響。照射期間，妻女也不斷透過麥克風與耶格對話，安撫他的緊張心情。
治療結束後，耶格說，照射過程沒有任何不適感，就像睡了半小時的好覺，「BNCT 是我最後的希望，而清華是最有經驗的團隊。」由於僅需一次療程，耶格與家人隨後返回瑞士。
硼中子捕獲精準消滅癌細胞
清華原科中心主任葉宗洸解釋硼中子捕獲治療的原理，先注射含硼藥物作為標靶，待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的 α 粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞。
葉宗洸說明，由於爆炸範圍僅約一顆細胞大小，不會無差別地攻擊旁邊的正常細胞，因此非常適合用來治療瀰漫性或不易切除腫瘤的癌症，例如腦癌。
「硼藥就像包著糖衣的毒藥，瞄準癌細胞，上演『木馬屠城記』。」目前清華大學與台北榮總合作，迄今已治療 293 位腦癌、頭頸癌、黑色素細胞瘤病患。
其中包括 34 位從美國、澳洲、西班牙、義大利、瑞士、日本、巴西、新加坡、香港、中國大陸等地跨海求治的病患。台灣與日本是目前唯二能以硼中子捕獲技術治療癌症的國家，清華硼中子捕獲治療中心更是目前全球唯一以此技術治療腦癌的團隊，也是許多腦癌患者的最後堡壘。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「台灣 BNCT 是我最後的希望！」瑞士名作家開腦 5次無效，跨海來台消滅癌細胞