車禍肋骨斷9根又連枷胸 微創手術重建正常胸腔

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胸腔充滿空虛 呼吸感覺困難張小姐事後表示，當時在員林大道騎機車發生車禍後很快就感到難以呼吸，隨即昏迷，就近被送到附近的醫院，由於胸部變形，家人決定幫她轉院到彰化醫院。林聿騰主任指出，張小姐到院時發現其肝臟破裂，胸部左胸肋骨斷4根、右胸肋骨斷了5根，並造成嚴重錯位的「連枷胸」，也就是相鄰3根以上肋骨骨折，且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點，由於這類病人胸壁不穩定，又合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，不手術會有生命危險。
林聿騰主任說，張小姐雖然胸腔傷勢嚴重，血胸、氣胸及換氣不足，但經過評估，還是必須先手術幫最嚴重的肝臟止血，手術順利後住進加護病房，還要等待肝臟功能穩定後再重建胸腔，肋骨斷裂及錯位嚴重的疼痛也只能先止痛，但確實很難止痛。
胸腔重建手術 不再痛不欲生張小姐在加護病房時胸腔非常痛，連呼吸都痛到錐心刺骨，簡直是生不如死，躺在病床上覺得胸後沒有任何支撐，胸腔空蕩蕩的，好像隨時吸不進氣。林聿騰主任表示，患者在車禍1週後肝功能終於好轉，隨即進行微創肋骨手術，透過3D胸廓重組影像精準定位，以最小的傷口進行左右兩邊的肋骨復位，再以專用的鈦合金肋骨固定系統重建整個胸廓，並將傷口縮小到10公分以內。
微創肋骨手術 破壞少、恢復快林聿騰主任指出，相較於傳統手術，微創肋骨手術除了傷口小，還有肌肉破壞少、恢復快、出血減少、感染機率降低、住院天數較短等特色，可以讓病人以最小的傷口達到最大程度的復原。張小姐手術後恢復很快，1週後順利出院，迅速找回原本的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58890
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