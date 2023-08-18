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車禍肋骨斷9根又連枷胸 微創手術重建正常胸腔

車禍肋骨斷9根又連枷胸 微創手術重建正常胸腔
車禍肋骨斷9根又連枷胸 微創手術重建正常胸腔

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】41歲的張小姐日前在員林市發生車禍，送醫後呼吸衰竭及胸廓變形，轉院至衛福部彰化醫院由專門胸腔微創重建的胸腔外科主任林聿騰治療，經過微創肋骨手術復位9根肋骨及重建胸廓，她大口呼吸地說，「終於感受到胸腔不再空虛！」

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胸腔充滿空虛　呼吸感覺困難

張小姐事後表示，當時在員林大道騎機車發生車禍後很快就感到難以呼吸，隨即昏迷，就近被送到附近的醫院，由於胸部變形，家人決定幫她轉院到彰化醫院。林聿騰主任指出，張小姐到院時發現其肝臟破裂，胸部左胸肋骨斷4根、右胸肋骨斷了5根，並造成嚴重錯位的「連枷胸」，也就是相鄰3根以上肋骨骨折，且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點，由於這類病人胸壁不穩定，又合併氣胸、血胸或呼吸衰竭等併發症，不手術會有生命危險。

林聿騰主任說，張小姐雖然胸腔傷勢嚴重，血胸、氣胸及換氣不足，但經過評估，還是必須先手術幫最嚴重的肝臟止血，手術順利後住進加護病房，還要等待肝臟功能穩定後再重建胸腔，肋骨斷裂及錯位嚴重的疼痛也只能先止痛，但確實很難止痛。

胸腔重建手術　不再痛不欲生

張小姐在加護病房時胸腔非常痛，連呼吸都痛到錐心刺骨，簡直是生不如死，躺在病床上覺得胸後沒有任何支撐，胸腔空蕩蕩的，好像隨時吸不進氣。林聿騰主任表示，患者在車禍1週後肝功能終於好轉，隨即進行微創肋骨手術，透過3D胸廓重組影像精準定位，以最小的傷口進行左右兩邊的肋骨復位，再以專用的鈦合金肋骨固定系統重建整個胸廓，並將傷口縮小到10公分以內。

微創肋骨手術　破壞少、恢復快

林聿騰主任指出，相較於傳統手術，微創肋骨手術除了傷口小，還有肌肉破壞少、恢復快、出血減少、感染機率降低、住院天數較短等特色，可以讓病人以最小的傷口達到最大程度的復原。張小姐手術後恢復很快，1週後順利出院，迅速找回原本的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58890

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