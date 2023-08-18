失智樂齡飲食　營養師教你「地中海飲食」怎麼吃

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依衛生福利部112年4月發布110年身心障礙者生活狀況及需求調查報告，台灣的失智症個案76.97%在家中照顧。因此，照顧者日常生活健康飲食照護識能更顯重要。
地中海飲食金字塔飲食指南地中海飲食（Mediterranean diet）是效法地中海周圍國家的傳統飲食模式，如希臘、義大利、西班牙等國。美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）指出，1950年代，人們發現地中海周圍的國家罹患心臟疾病遠低於美國，經過研究後，證實地中海飲食有助於預防心臟病與中風。
地中海飲食金字塔則是國際地中海飲食基金會（International Foundation of Mediterranean Diet）推廣適合現代人生活模式的飲食指南，簡單分成每餐吃、天天吃、每週吃與少量吃的食物：
每餐吃：橄欖油為主要脂肪來源、雜糧約20－40公克、蔬菜1碗、水果不超過兩個拳頭大小。
天天吃：堅果約2湯匙、攝取水1,500cc－2,000cc、乳製品480cc、調味料可使用香草、大蒜、洋蔥。
每週吃：白肉2份、雞蛋2－4顆、海鮮、豆類至少2份。
少量吃：紅肉與甜點少於1份、加工肉品少於1份。
台北市南港區健康服務中心駱貞妃主任表示，依據台北市政府民政局統計資料，截至112年6月底，南港區65歲以上老年人口占總人口數19.37％，即將步入超高齡社區。高齡社會導致失智、失能人口逐年攀升，依台灣失智症協會之臺灣失智症人口推估公式估算，南港區約有1,630位失智個案。
台北市南港區健康服務中心105年首創全國唯一「高齡友善大賣場」，109年起持續推動失智友善商家。這次結合大賣場以「地中海飲食」為主題，舉辦失智樂齡團體活動，邀請營養師運用教具及賣場食材解說地中海飲食金字塔原則，並於現場設計6大類飲食闖關活動，讓失智症長者及照顧者透過寓教於樂的方式，將地中海飲食的概念實際運用到食材挑選，倡導均衡飲食並攝取適當的份量，以提升營養識能，餐餐吃出健康，同時預防失智症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58880
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