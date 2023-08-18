兒童常見3大病症　「嗯嗯卡住」怎麼辦？　

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兒童常見三大病症１過敏
門診平均每3個小朋友就有1人過敏，盛行率相當高。
２腸胃道問題
嬰幼兒剛出生時腸胃道未成熟，6個月後腸胃道也要經過適應期，學齡期孩童因嘗試新的食物，都可能出現消化道不良或好幾天才排便的情況。
３感染性疾病
孩子小小年紀就上學，群聚感染的機率增加，可能罹患急性腸胃炎、上呼吸道感染、中耳炎、鼻竇炎等疾病。
五顏六色的糖果飲料易引起孩子食慾，卻對健康無益。林筱琪表示，零食中高糖分容易胖、人工甜味劑過多會引發過敏、人工色素也不健康，建議家長挑選低糖、天然、無色素的點心。此外，當腸胃菌叢不平衡，壞菌比好菌多，免疫力就會不足，建議可為孩子補充益生菌，維持消化道機能、減少疾病發生、調整體質，並提升治療效果。
國健署指出，當出現5個現象，表示孩子便秘了：1.排便每週少於2次。
2.便便時要坐很久才有辦法排出。
3.排便時反應「很痛」。
4.糞便形狀又大又硬，馬桶沖不下去；或是呈現羊便便，一顆一顆的球狀。
5.肛門出血。
緩解&預防便秘這樣做1.醫師診斷後，會開立軟便劑緩解不適。
2.調整飲食習慣，多吃蔬果、少吃油炸食物
3.一定要適當補充水分，每天至少要喝4杯300ml的水。家長可在一旁提醒，平時也要教育孩子什麼樣的情況要喝水。
4.適量運動，可以促進腸胃蠕動。
5.練習固定排便，建議孩子早上吃完早餐休息5分鐘之後，帶他到廁所嘗試坐馬桶排便，每次嘗試的時間為5分鐘。如此重複訓練2到3個月，就能建立規律的排便習慣。
飲食營養 預防便秘該怎麼吃呢？除了多喝水以外，適量補充膳食纖維絕對是首選，不僅可促進排便，還能提供腸道好菌所需營養，維護腸胃道健康。
1.蔬菜類：乾木耳、紫菜、洋菜、乾銀耳、白花菇、猴頭菇、食茱萸、花椰菜、金針、地瓜葉等。
2.堅果種籽類：雪蓮子、山粉圓、愛玉子、花生粉等。
3.豆類：毛豆、黑豆、白鳳豆、鹽酥蠶豆、大紅豆等。
4.水果類：芭樂、百香果、酪梨、榴槤等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58864
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