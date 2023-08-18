出席新北地政士之夜 侯友宜：讓2300萬人安居樂業、共榮共好
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（18）日傍晚在赴三重出席義警楷模頒獎典禮後，晚間又再趕到附近新莊頤品飯店出席未列在市長公開行程的「地政士之夜」，與稍早到場致詞的總統蔡英文「正巧」避開，致詞時強調要跟大家共同努力將新北經驗擴及全台，不只千萬人好，更要讓全台2300萬人安居樂業、共榮共好。從侯友宜馬不停蹄的奔波各項新北的民間組織大會、行程看來，不但要全台跑透透外，還得鞏固新北本命區的選民支持，可說是市長、總統參選人兩分身忙不停。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，自警大畢業擔任警官到擔任市長一職，在第一線從事為民服務的工作，便民、愛民、利民的價值思維始終如ㄧ，跟全國26個地政士公會地政從業人員一樣，對民眾的託付有著強烈的責任感；正如50年無法改變的新泰塭仔圳、30年重疾沉痾的五股夏綠地，在他首任市長任內徹底翻轉。
侯友宜強調，只要是對民眾好的，對新北是有利的，他敢拚、敢做、不怕得罪人，「別人不願做的我來做」，是他對擔負起這份責任感的魄力，也是兌現給市民的承諾。
侯友宜最後說到，從政以來秉持以民眾需求為出發，傾聽民心從而排除萬難做實事，要跟大家共同努力將新北經驗擴及全台，也期勉全國地政從業人員一起積極往前衝，不只千萬人好，更要讓全台2300萬人安居樂業、共榮共好。