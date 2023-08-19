好市多北市2分店「342包毒乾酪流入市面」 法務局說話了
好市多食安問題連環爆！食品藥物管理署18日公布自美國輸入的「Sonoma精選乾酪綜合包」，檢出屬於致癌物的我國禁用農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO），台北市衛生局和法務局消保官，分別前往內湖、北投2分店進行查核，統計有342包流入市面，將通知業者進行追回通知。北市主任消保官楊麗萍表示，已要求本市所轄好市多分店，轉達總公司研議進口商品控管及自主檢驗之強化措施。
記者林莞茜／綜合報導
好市多進口「Sonoma精選乾酪綜合包」經檢驗查出屬於一級致癌物的國內禁用農藥環氧乙烷殘留，高市衛生局令好市多通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品，並主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毁，並依違反《食品安全衛生管理法》裁處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
台北市衛生局和法務局消保官遂於18日前往內湖、北投2分店進行查核，其中內湖店於112年5月20日進貨380包，賣出222包，下架158包（含1包破損）；北投店於112年5月20日進貨120包，均已全數售出，統計兩店進貨共500包、計455公斤，庫存下架共158包、計143.78公斤。
楊麗萍指出，好市多18日已在賣場及官網公告商品召回及退費補償方案，召回產品區間為112年5月19日至112年8月8日曾購買之消費者，法務局也要求北市所轄好市多分店，轉達總公司研議進口商品控管及自主檢驗之強化措施，法務局也會持續關注好市多兩分店辦理情形，倘消費者認未獲好市多妥處，可提消費爭議申訴，市府將協助維護消費者權益。