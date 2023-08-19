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何謂心因性昏厥？
昏厥種類繁多，其中最具危險性的就是「心因性昏厥」，也就是有心臟疾病。包括心律不整、心房顫動、心臟瓣膜疾病（如主動脈瓣狹窄或閉鎖）、心肌梗塞、心臟衰竭等等，簡韶甫透露多數患者都是在地板上「重摔」了 2 、 3 次才就醫，其中又有 30 ％人檢驗後才發現自己有心臟疾病。
心因性昏厥作為心臟性猝死的一種預警信號，延誤就醫可能會導致潛在問題繼續惡化，簡韶甫表示，不及時處理會增加猝死或其他嚴重後果。通常針對心因性昏厥的治療方式因人而異，除了口服藥物，可能還會有心臟手術、導管治療，或是植入心臟除顫器等等。
心因性昏厥高危險族群
由於昏厥病因多，如何在就醫前就能知道自己為心因性昏厥？簡韶甫說可以先從自己的病史判斷。若心臟曾經開過刀（裝支架、搭橋等）、或是其他心臟疾病，已經被明確診斷出來的，就有可能是此種昏厥。
另外，回憶暈厥發生時、發作後身體症狀，多數患者會伴有眼前發黑、臉色青紫，胸腔狀態則為胸悶、胸痛、呼吸困難，四肢不正常抽蓄，甚至出現大小便失禁。最後從昏厥頻繁程度來看，數天內發作 2 次以上就是高危險群。
由於暈厥前驅症狀不明確、有些人甚至不會有，導致很多病患在站立或行走過程中，突然摔倒，嚴重可能造成骨折，甚至導致頭部外傷。若是駕駛在開車途中失去意識，則風險更高。因此察覺昏厥前細微的前驅症狀，就顯得更為重要：
- 暈眩或眩暈感
感覺周圍物品天旋地轉，搭配扭曲視覺，舉步維艱
- 心跳急促、心悸
強烈的心跳感覺、心臟跳動或不規則的心跳可能在昏厥前出現，這可能與心律不整有關
- 胸悶或不適
在昏厥前，部分民眾可能會發生喘、呼吸較為吃力，感到胸部的壓迫感或輕微疼痛
- 頭暈或視覺模糊
很多人昏厥後醒來回憶：「眼前一片黑就倒下了」，這樣頭暈、視覺模糊的狀況，原因可能為血壓下降或血液供應不足
- 虛弱感，整個人比平常感覺提不起勁
- 焦慮或恐慌
昏厥會導致交感神經系統更活躍，心跳加快、焦慮都是正常現象。而患者主觀意識是因為失去控制感到恐慌。
- 冒冷汗
當人體血流分配改變時，冒冷汗可能是身體嘗試維持體溫平衡的一種方式，也有可能是脫水情況導致血壓降低。
文、鄭淳淳／圖、孫沛群
國泰綜合醫院心血管中心醫師簡韶甫
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 昏厥自行醒來就沒事？醫曝「心因性昏厥」延誤治療將來猝死機率高