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昏厥自行醒來就沒事？醫曝「心因性昏厥」延誤治療將來猝死機率高

昏厥自行醒來就沒事？醫曝「心因性昏厥」延誤治療將來猝死機率高
昏厥自行醒來就沒事？醫曝「心因性昏厥」延誤治療將來猝死機率高

Heho健康

「裝了 24 小時心電圖，才發現期間有 15 秒心臟都沒在跳！」國泰綜合醫院心血管中心醫師簡韶甫透露臨床經驗，一位病患因為突然昏厥就醫，為了釐清相關症狀及過去有無類似經驗，裝上 24 小時心電圖檢查，意外檢驗出心臟疾病，若無即時處理，沒有調整生活習慣，以後突然休克、猝死都難預防。

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昏厥是一種暫時性的意識喪失狀態，當腦部血流供應不足會造成短暫功能障礙。患者通常伴隨著短暫的倒地，過程較短暫，可能維持數秒至幾分鐘，有別於昏迷，昏厥能夠自發性恢復意識，但患者往往會困惑「剛剛發生什麼事」。簡韶甫透露，許多人因為剛開始發生昏厥，身體感受沒有異狀故無就醫，但次數可能會越來越頻繁，嚴重影響到日常生活。

何謂心因性昏厥？

昏厥種類繁多，其中最具危險性的就是「心因性昏厥」，也就是有心臟疾病。包括心律不整、心房顫動、心臟瓣膜疾病（如主動脈瓣狹窄或閉鎖）、心肌梗塞、心臟衰竭等等，簡韶甫透露多數患者都是在地板上「重摔」了 2 、 3 次才就醫，其中又有 30 ％人檢驗後才發現自己有心臟疾病。

心因性昏厥作為心臟性猝死的一種預警信號，延誤就醫可能會導致潛在問題繼續惡化，簡韶甫表示，不及時處理會增加猝死或其他嚴重後果。通常針對心因性昏厥的治療方式因人而異，除了口服藥物，可能還會有心臟手術、導管治療，或是植入心臟除顫器等等。

心因性昏厥高危險族群

由於昏厥病因多，如何在就醫前就能知道自己為心因性昏厥？簡韶甫說可以先從自己的病史判斷。若心臟曾經開過刀（裝支架、搭橋等）、或是其他心臟疾病，已經被明確診斷出來的，就有可能是此種昏厥。

另外，回憶暈厥發生時、發作後身體症狀，多數患者會伴有眼前發黑、臉色青紫，胸腔狀態則為胸悶、胸痛、呼吸困難，四肢不正常抽蓄，甚至出現大小便失禁。最後從昏厥頻繁程度來看，數天內發作 2 次以上就是高危險群。

由於暈厥前驅症狀不明確、有些人甚至不會有，導致很多病患在站立或行走過程中，突然摔倒，嚴重可能造成骨折，甚至導致頭部外傷。若是駕駛在開車途中失去意識，則風險更高。因此察覺昏厥前細微的前驅症狀，就顯得更為重要：

  1. 暈眩或眩暈感
    感覺周圍物品天旋地轉，搭配扭曲視覺，舉步維艱
  2. 心跳急促、心悸
    強烈的心跳感覺、心臟跳動或不規則的心跳可能在昏厥前出現，這可能與心律不整有關
  3. 胸悶或不適
    在昏厥前，部分民眾可能會發生喘、呼吸較為吃力，感到胸部的壓迫感或輕微疼痛
  4. 頭暈或視覺模糊
    很多人昏厥後醒來回憶：「眼前一片黑就倒下了」，這樣頭暈、視覺模糊的狀況，原因可能為血壓下降或血液供應不足
  5. 虛弱感，整個人比平常感覺提不起勁
  6. 焦慮或恐慌
    昏厥會導致交感神經系統更活躍，心跳加快、焦慮都是正常現象。而患者主觀意識是因為失去控制感到恐慌。
  7. 冒冷汗
    當人體血流分配改變時，冒冷汗可能是身體嘗試維持體溫平衡的一種方式，也有可能是脫水情況導致血壓降低。
簡韶甫表示，昏厥雖然大多屬於良性，但若坐視不管，很可能發作機率會更加頻繁，建議就醫診斷是否為「心因性昏厥」，提早發現心臟疾病才能對症下藥，降低未來猝死機率。

文、鄭淳淳／圖、孫沛群



國泰綜合醫院心血管中心醫師簡韶甫

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 昏厥自行醒來就沒事？醫曝「心因性昏厥」延誤治療將來猝死機率高

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